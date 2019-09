Antes de reabrir, Museu da Língua Portuguesa oferece atividades culturais e visita à obras

O Museu da Língua Portuguesa oferece nesta sexta-feira (27) e no sábado (28) várias atividades culturais e uma visita às obras de reinauguração do espaço com o Programa Educativo – Escola, Museu e Território.

Leia mais:

Ministro da Educação critica salário de professor: ‘zebra gorda’

Weezer faz show curto, mas conquista os fãs em São Paulo

De acordo com o Governo de São Paulo, as atrações ocorrem no saguão da Estação da Luz, no centro de São Paulo e são gratuitas. Dentre elas estão clubes de leitura e exibições de filmes.

As atividades do Programa Educativo acontecem a cada 15 dias, às sextas-feiras (durante o dia inteiro), e nas manhãs do último sábado de cada mês. O objetivo da ação é a realçar o valor da linguagem.

Já a reabertura oficial do Museu da Língua Portuguesa deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem. O fechamento ocorreu após um incêndio ocorrido em 2015.

Confira a programação:

Sexta-feira (27/9)

Às 10h, Clube de Leitura

Textos: “Dois corpos que caem”, de João Silvério Trevisan, e “Um estranho no cano”, de Rodrigo Ciríaco.

Mediação: Marcelo Maluf

Saguão da Estação da Luz. Distribuição de senha no local

Às 19h30, Clube de Cinema

Exibição do filme “Cinema, aspirinas e urubus”

Convidado do debate: O ator João Miguel, um dos protagonistas do filme

Entrada pelo Portão 4. Distribuição de senha 30 minutos antes do início da sessão

Sábado (28/9)

11h, Obra Aberta

Visitas encenadas à obra do Museu da Língua Portuguesa revelam o processo aos olhos do público e exploram os significados de uma obra de um Museu dedicado à língua falada por 260 milhões de pessoas.

Com Andi Rubinstein e Tomaz Huzsar. Roteiro de João Turchi

Entrada pelo Portão 4. Distribuição de senha 1h antes do início da visita.

Idade mínima recomendada: 8 anos.