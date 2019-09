Xbox vai dar 300 ingressos para todos os dias da BGS 2019; saiba como ganhar

A Brasil Game Show 2019, também conhecida como BGS 2019, acontece entre os dias 9 e 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira reúne grandes empresas do mercado de videogames, com experiências únicas e oportunidade de testar os principais jogos da atual geração de consoles, PCs e smartphones.

A Xbox anunciou uma ação especial neste domingo (29), que irá distribuir 300 credenciais para acesso a todos os dias da BGS 2019, além de uma festa exclusiva da empresa na abertura do evento, a Fanfest. Para garantir a entrada especial, é preciso realizar uma doação de R$ 15 para a ONG Amigos do Bem (neste link) – o valor é equivalente a 5 kg de alimento não perecível.

A contribuição vai gerar um comprovante que deve ser impresso e apresentado pessoalmente na unidade da Magazine Luiza na Vila Guilherme (Rua Amazonas da Silva, 27), zona norte de São Paulo, entre 11h e 15h. Além da credencial, a ação, chamada "Gamer Blood", também dará aos participantes uma camiseta da campanha, um código de um mês grátis do Xbox Game Pass Ultimate e brindes de parceiros, como Bandai Namco, Konami e Ubisoft.

É possível retirar o próprio kit e o de outra pessoa, mediante comprovante de doação, carta digitalizada ou escrita a punho com autorização de retirada por terceiros e cópia de documento de identificação do outro doador. Quem estiver na fila e não conseguir a credencial, terá garantido o código de um mês grátis do Xbox Game Pass Ultimate.

Correção: a data correta da ação é neste domingo (29) e não sábado (28).