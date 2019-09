Vikings: Criador explica por que prefere sua série a 'Game of Thrones'

Com fãs espalhados ao redor do mundo todo, “Vikings” se tornou uma grande produção, competindo com séries que também fizeram muito sucesso, como Game of Thrones da HBO.

Pensando nisso e após diversas comparações, o criador Michael Hirst, explicou a diferença entre o drama histórico e os outros programas de fantasia.

“Prefiro a realidade de Vikings. Fazemos o menor número possível de capturas de tela verde. Nossos atores cavalgam, remam e entram em guerra em tempo real. O problema da fantasia é que ela pode ser divertida, mas não tem sentido, porque tudo pode acontecer. Não precisa obedecer às leis da natureza ou da biologia”, justificou ao The Telegraphandargus.

Hirst, que acumula 40 anos de carreira, defende a importância da série histórica não apenas como entretenimento, mas também como uma visão sobre como os acontecimentos do passado influenciaram no futuro.

“Tenho orgulho de que Vikings seja essencialmente uma história de pessoas reais que fizeram coisas reais e afetaram não apenas nossa história, mas também a maneira como vivemos agora”, terminou.

A sexta e última temporada de “Vikings” ainda não tem data de estreia definida. No entanto, rumores anunciam que os primeiros episódios podem ser lançados ainda em novembro de 2019.