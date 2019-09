Samuel L. Jackson é a nova opção de voz de assistente virtual da Amazon (e isso inclui palavrões)

Já imaginou acordar com a adorável saudação "bom dia, filho da …." saindo de alto-falantes de sua casa? Isso logo vai ser possível em breve para os usuários do Alexa, assistente virtual da Amazon que chega ao Brasil em outubro.

A empresa anunciou na última quarta-feira (25) que a nova opção de áudio do software tem a voz inconfundível de Samuel L. Jackson (o Nick Fury dos filmes da Marvel). Isso quer dizer que o ator vai ajudar com na organização cotidiana, como, por exemplo, previsão do tempo e, claro, alarmes.

A melhor parte é que o usuário vai poder escolher se quer a versão boca-suja ou apropriada para menores. Quem é fã de "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino, reconhece Jules Winnfield, seu personagem, como um dos melhores frasistas do cinema nos últimos tempos. "I dare you, I double dare you, motherfucker" é uma dessas pérolas.

Segundo descrição na página do produto, que será vendido a preço promocional a US$ 0,99, ele também falará piadas, ajudará a escolher músicas e responderá informações sobre sua própria vida e carreira.

No site, há exemplos de frases que podem ser usadas. "Alexa, peça a Samuel L. Jackson para me acordar às 7h" ou ainda "Alexa, peça a Sam para cantar parabéns". No pacote com a voz do ator não estão incluídos compras, listas e lembretes.

A publicidade do pacote mostra Samuel gravando para o Alexa e chega a dizer: "Eu não vou ter lembrar de m…. nenhuma!".

Veja abaixo: