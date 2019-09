La Casa De Papel: Atriz reage a término de casal e volta a alimentar rumores sobre 5ª parte

Mesmo com as gravações da quarta parte já finalizadas, o futuro de “La Casa De Papel” ainda é incerto e muitos fãs temem que esta seja a última temporada do sucesso espanhol. No entanto, algumas declarações recentes podem indicar que as aventuras da Resistência não param por aí!

Depois de declarar que “não sente que as coisas terminam na quarta parte” Itziar Ituño, que interpreta Lisboa, insinuou em uma entrevista que ainda não conhece o final da sua personagem.

Durante uma entrevista na semana passada, quando questionada se Professor e Lisboa não ficariam juntos no fim da série, a atriz respondeu: “Me dá muita tristeza. Olha o quanto iria custar. Encontrar o amor da sua vida e de repente… Eu não digo nada, mas não digo por que não sei”, explicou jornal Expresso.

É importante lembrar que as gravações dos novos episódios terminaram em agosto, por isso, se Itzar ainda não conhece o fim da sua personagem, a continuação da série é uma possibilidade que deve ser levada em conta.