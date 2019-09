Dirigido por James Gray, 'Ad Astra' faz viagem de autoconhecimento

Mais uma produção retratando a incessante viagem espacial. Não é bem assim. Em “Ad Astra” (do latim “até às estrelas”), que estreia nesta quinta-feira (26), a busca por autoconhecimento é o assunto principal.

Leia mais:

Com Andrea Beltrão, ‘Hebe: A Estrela do Brasil’ mostra auge da apresentadora

Justiça condena irmãos que usaram máscaras de ‘La Casa de Papel’ durante assalto

O longa, roteirizado e dirigido por James Gray, conta a história de Roy McBride, interpretado por Brad Pitt em atuação delicada, que viaja para os limites do sistema solar para encontrar seu pai desaparecido em uma antiga missão a caminho para Netuno e desvendar um mistério que ameaça a sobrevivência do Planeta Terra.

Porém, e como é de se esperar, sua jornada revelará segredos que desafiam a natureza da existência humana e o lugar dos seres humanos no cosmos. “Este filme foi o mais desafiador no qual já trabalhei”, disse Pitt, na apresentação no Festival de Veneza, no mês passado.

A produção ainda conta com nomes como Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Ruth Negga e Donald Sutherland e é a segunda parceria entre Gray e Pitt, que trabalharam juntos no longa “Z – A Cidade Perdida” (2016).