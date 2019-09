Confira as estreias nos cinemas em São Paulo desta semana

Nesta quinta-feira (26) grandes estreias nacionais e internacionais chegam aos cinemas de São Paulo. Confira e programe-se!

"Ambiente Familiar"

[Brasil, 2019], de Torquato Joel. Com Marcélia Cartaxo, Zezita Matos e Beto Quirino.

Três amigos moram juntos, mas a relação entre eles vai muito além de uma mera divisão de despesas da casa. Os jovens forjam uma nova ordem familiar no esforço para superar os impactos vividos nas pobrezas afetivas e sociais de suas infâncias.

"Foro Íntimo"

[Brasil, 2018], de Ricardo Mehedff. Com Jefferson da Fonseca Coutinho e Bia França.

Mesmo não tendo cometido nenhum crime, um importante juiz criminal se vê preso. Isso porque, devido ao seu trabalho de risco, ele está sendo severamente ameaçado de morte. Para se proteger, ele precisará viver sob um forte esquema de segurança.

"Sócrates"

[Brasil, 2018], de Alexandre Moratto. Com Christian Malheiros e Tales Ordakji.

Menor de idade, desempregado, sem o apoio de conhecidos. Após a morte da mãe, Sócrates precisa lutar contra a burocracia do sistema, o preconceito do pai, a falta de oportunidades e confiar em pessoas que nunca viu para tentar sobreviver.

"Ad Astra"

[EUA, 2019], de James Gray. Com Brad Pitt e Tommy Lee Jones.

Roy McBride (Brad Pitt) viaja para os limites do sistema solar para encontrar seu pai desaparecido em uma antiga missão a caminho de Netuno e desvendar um mistério que ameaça a sobrevivência do Planeta Terra.

"Hebe: A Estrela do Brasil""

[Brasil, 2019], de Maurício Farias. Com Andrea Beltrão e Marco Ricca.

O filme remonta aos anos 1980 para traçar um perfil de Hebe Camargo, uma das figuras mais marcantes na história da mídia brasileira.

"Abominável"

[EUA/China, 2019], de Jill Culton e Todd Wilderman. Com Chloe Bennet e Albert Tsai.

Quando a adolescente Yi encontra um jovem Yeti no telhado de seu prédio em Xangai, ela e seus amigos, Jin e Peng, o nomeiam “Everest” e embarcam em uma jornada épica para levar a criatura mágica de volta para sua família no ponto mais alto da Terra.