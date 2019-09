Chefão da Marvel, Kevin Feige é confirmado para produzir filme de 'Star Wars'

Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios e principal responsável pelo universo cinematográfico dos super-heróis, foi confirmado na produção de um filme da franquia "Star Wars".

Leia mais:

Dirigido por James Gray, ‘Ad Astra’ faz viagem de autoconhecimento

Com Andrea Beltrão, ‘Hebe: A Estrela do Brasil’ mostra auge da apresentadora

Em entrevista ao Hollywood Reporter, o co-presidente da Disney, Alan Horn, fez a revelação. "Com o fim da saga Skywalker, Kathleen Kennedy (presidente da Lucasfilm) está em busca de uma nova era nas histórias de 'Star Wars', e conhecendo o grande fã da marca que Kevin é, faz sentido esses dois produtores extraordinários trabalharem juntos na franquia", diz.

Apesar disso, a trajetória de Feige na nova função não foi especificado. Ainda não se sabe se ele será o responsável por um universo cinematográfico ou mesmo se ele assumirá a liderança de Kennedy. Contudo, o produtor já requisitou o nome de um ator para trabalhar com ele.

O próximo filme de "Star Wars" nos cinemas fecha a nova trilogia, iniciada em 2015 com "O Despertar da Força". O diretor desse longa, J. J. Abrams, volta para comandar "A Ascensão Skywalker", lançamento que ocorre no final do ano.

Já na Marvel a próxima produção à vista só vem em 2020 com "Viúva Negra".

Veja o trailer de "A Ascensão Skywalker":