Carolina Dieckmann homenageia mãe com música um mês após sua morte

View this post on Instagram

minha mãe ganhou esse disco do #erasmocarlos em alguma circunstância q eu não me lembro… mas o q eu nunca esqueci foi dela botando pra tocar na vitrola, inúmeras vezes, tantas… disco “mulher” ladoB, faixa sete. foi a primeira música q eu aprendi a cantar. e essa, sempre foi a música dela. hoje eu canto pra ela; como sempre, mais q nunca. e não tem tristeza, juro, nenhuma. tem é sentimento. e muito AMOR. mãe, essa sempre vai ser pra você, e sempre vai ser um jeito bonito, doce e singelo, de eu te dizer que te amo. ————————— vou tentar botar ela completa no IGTV pra quem quiser ouvir inteira, pq aqui não coube. e ainda, peço licença pra dedicar a todas as mães, e a todas as pessoas q perderam suas mães, e q tem se manifestado de maneira tão linda por aqui. obrigada. vcs tem feito carinho no meu coração. juntos, somos mais fortes. boa noite. 🌙