Metrô abre edital para concurso público de vagas com ensino superior

O Metrô de São Paulo abriu um edital que visa preencher 50 vagas para ensino superior na empresa. De acordo com a publicação no Diário Oficial, as áreas inclusas do concurso público são: Administração de Empresa, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Design Gráfico, Psicologia, Enfermeiro do Trabalho e Médico do Trabalho.

As vagas são para regime CLT, com salários variantes entre R$ 5.377,59 a R$ 8.966,15, além dos benefícios. O processo seletivo será conduzida pela Fundação Carlos Chagas.

As inscrições para o edital abrem às 10h no dia 30/09 e vão até às 14h do dia 23/10. Há uma taxa de R$ 90,00.

Veja as vagas que serão preenchidas:

Analista Desenvolvimento Gestão Júnior – Administração de Empresas

30 vagas / 2 para pessoas com deficiência – Salário R$ 5.377,59

Analista Desenvolvimento Gestão Júnior – Ciências Contábeis

10 vagas / 1 para pessoas com deficiência – Salário R$ 5.377,59

Analista Desenvolvimento Gestão Júnior – Ciências da Computação

5 vagas / 1 para pessoas com deficiência – Salário R$ 5.377,59

Analista Desenvolvimento Gestão Júnior – Psicologia

2 vagas / 1 para pessoas com deficiência – Salário R$ 5.377,59

Analista Desenvolvimento Gestão Júnior – Design Gráfico

1 vaga – Salário R$ 5.377,59

Enfermeiro do Trabalho

1 vaga – Salário R$ 8.966,15

Médico do Trabalho

1 vaga – Salário R$ 8.966,15