Me Poupe, Dívidas Nunca Mais! Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri apresentam o novo reality

Pagar as contas em dia, seguir um planejamento financeiro e economizar uma quantia no final do mês é o desejo da maioria dos brasileiros, mas uma grande parcela da população está endividada e ainda possui dificuldades de se organizar nesse sentido. Pensando em ajudar essas pessoas, a especialista em finanças pessoais Nathalia Arcuri irá apresentar o reality show "Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!", que estreia no dia 30 de setembro, às 22h45, na tela da Band. O projeto é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri.

“A ideia do Me Poupe não é ser um reality assistencialista, o nosso propósito é reorganizar a vida financeira dos participantes, dando mais esperança para que eles possam realizar um sonho, comprar uma casa ou carro, viajar ou investir esse dinheiro em um bem maior”, afirma Nathalia Arcuri, fundadora do Me Poupe!

O programa, que será transmitido semanalmente de forma inédita e com três quadros fixos, contará com 12 episódios e um novo personagem a cada edição. Em apenas quatro semanas, Nathalia terá como objetivo tirar os participantes do sufoco financeiro e, para isso, uma equipe de especialistas irá auxiliar na transição daqueles que estão endividados para torná-los investidores da sua própria renda. A atração é dirigida por Ricardo Perez.

“Desde o primeiro momento que conheci o projeto por meio da Nathalia soube que o reality precisava ir para a TV aberta, pois só assim ela impactaria o maior número de pessoas possíveis. A Endemol Shine Brasil – com a sua expertise em criar conteúdo de qualidade para todas as plataformas – é a parceira ideal para fazer isso acontecer, principalmente porque esse é um formato diferente do tradicional – fazendo o percurso inverso e migrando do digital para a TV aberta”, comenta Juliana Algañaraz, CEO da Endemol Shine Brasil.

“Por trás dos frios números sobre endividamento, existem pessoas normais com sonhos e boas intenções, porém que erram muito financeiramente por falta de informação. A Nathalia, com seu jeito divertido, vai ajudar essas pessoas e, com certeza, muitos outras em casa. Estamos trazendo para a tela uma novidade, um produto de entretenimento original, na linha de inovação que caracteriza a Band. Um programa bem-humorado, mas sobre um assunto sério que é absolutamente atual“, avalia Antonio Zimmerle, diretor nacional de Programação da Band.

Ao lado de Nathalia, o programa contará com os especialistas Edson Leite (Gastronomia), Carol Caliman e Carlinha Catap (Consultoras de Estilo) e Cora Fernandes (Personal Organizer), que ajudarão os participantes a desenvolverem tarefas diárias para uma mudança completa de estilo de vida.

Além de transformar a vida de um participante, cada episódio também contará com quadros. No “Traga o seu Dinheiro de Volta”, a apresentadora irá até uma região comercial do centro da cidade, onde as pessoas poderão falar sobre os seus problemas financeiros, e as melhores histórias serão selecionadas para participar do programa e receber ajuda da equipe. O segundo será o “E aí Nath!”, no qual Nathalia selecionará algumas perguntas que foram enviadas no seu canal do YouTube durante o ano para serem respondidas durante o programa. O reality contará também com o quadro “ABC da Nath” na qual ela irá explicar alguns termos de maneira divertida, e do “Ponto da Pechincha”, onde Arcuri ensinará consumidores comuns os segredos para conseguir descontos na hora da compra.

Patrocinadores

O programa conta com patrocínio de 99, Mercado Pago e TIM, cotas de merchandising de Banco24Horas e Enel e top de 5 segundos de Camil.

Sobre a Nathalia Arcuri

Nathalia Arcuri é jornalista e fundadora da primeira plataforma de entretenimento financeiro do Brasil, o Me Poupe! Aprendeu sozinha a investir, especializou-se em educação financeira, planejamento financeiro pelo INSPER e é certificada pela Associação Brasileira de Coaching com três especializações na área. Em 2014 ganhou o prêmio máximo do planejamento financeiro do Brasil pelo Instituto Planejar e é atual vencedora do Prêmio Geração Glamour (2019) e do Prêmio Comunique-se na categoria Economia (2018). Também é autora do best-seller “Me Poupe! 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso”, que já vendeu mais de 400 mil cópias. O Me Poupe! impacta diretamente mais de 12 milhões de brasileiros por mês e tem como missão ajudá-los a lidar melhor com seu dinheiro e promover o empreendedorismo.

Sobre a Endemol Shine Brasil

Além de criar produções originais, a Endemol Shine Brasil traz para o país formatos internacionais, adaptando-os ao mercado local. A empresa também é especializada em licenciamento de marcas, projetos de Branded Content e digital, criando estratégias e conteúdos multiplataforma dinâmicos para marcas e canais. Para saber mais: www.endemolshine.com.br.

A Endemol Shine Brasil, uma divisão da Endemol Shine North America, faz parte da potência global de produção Endemol Shine Group. A empresa cria conteúdo para todas as plataformas e tem em seu catálogo sucessos mundiais, incluindo MasterChef, Big Brother, Black Mirror e Peaky Blinders. Como produtor e distribuidor, a Endemol Shine Group é composta por mais de 120 empresas e está presente em todos os principais mercados do mundo.

Em 2018, a Endemol Shine Group colocou no ar mais de 700 produções em 270 plataformas em mais de 70 territórios, viajando mais formatos do que qualquer concorrente.

Me Poupe, Dívidas Nunca Mais! é uma parceria Band, Endemol Shine Brasil e Nathalia Arcuri. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 22h45, na tela da Band. Saiba mais sobre o programa em www.band.com.br/mepoupe e siga as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.