La Casa de Papel: Atrizes falam sobre teoria que dá final macabro para a 4ª parte

A ansiedade e imaginação dos fãs são responsáveis por várias teorias que circulam sobre as mais diversas séries na Internet. No caso de “La Casa de Papel”, que já tem a quarta parte gravada e pode ganhar uma data de estreia a qualquer momento, não é diferente.

Na semana passada durante a Comic Con 2019 em Portugal, as atrizes Itziar Ituño e Esther Acebo, que interpretam Lisboa e Estocolmo, falaram sobre uma das teorias mais macabras criada pensando no final do sucesso espanhol.

Assim que a terceira parte da série chegou ao fim, muitos espanhóis comentaram sobre a hipótese de Tóquio ser a única sobrevivente entre os membros da Resistência e estar contando toda história enquanto está presa.

la teoría de que tokio narra la serie por que es la única que consigue sobrevivir y lo cuenta todo desde la cárcel????? un tiro en el pecho duele menos — clau (@_dobrevsIays) July 29, 2019

Em entrevista ao Expresso, as atrizes foram orientadas a responder algumas teorias dos fãs com “frio ou quente” e, apesar de expressar preocupação, acabaram optando por jogar um balde de água fria neste final.

“Você me deixou congelada. Temos que falar com os roteiristas porque nós não sabemos disso, mas eu me preocupei. E se matam todos nós?”, respondeu Esther.

“Agora você nos deixou tensa. Tomara que não. Tomara que seja gelado”, finalizou Itziar.

O jornal espanhol Vozpopuli supôs por meio de uma fonte secreta que a próxima temporada de “La Casa de Papel” estará disponível em 18 de janeiro de 2020.