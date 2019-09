Grey’s Anatomy: Ator fala sobre futuro de casal e anima fãs para o 1º episodio da 16ª temporada

A 16ª temporada de “Grey’s Anatomy” está a um dia de estrear nos Estados Unidos para alegria de muitos fãs. No entanto, Jake Borelli, que interpreta Levi Schmitt, conseguiu deixar os espectadores ainda mais ansiosos ao falar da grandeza do primeiro episódio desta nova fase do no drama médico.

"O hospital virou completamente de cabeça para baixo agora e será um cenário bem diferente do que estamos acostumados. É assustador e emocionante ao mesmo tempo. (…) Quando o primeiro roteiro chegou, oh Deus, eu li isso tão rápido. Tudo o que posso dizer é que vocês ficarão muito animados ao ver como todas essas pontas soltas foram amarradas. Ou como essas histórias foram apresentadas de maneira ainda mais dramática. É um bom primeiro episódio”, revelou ao ET Online.

O ator de 28 anos também falou sobre o futuro do casal Levi e Nico (Alex Landi), mencionando que apesar dos momentos difíceis da temporada passada, as coisas terminaram de uma forma muito bonita.

“Eu acho que Nico representa esse médico que tem experiência que Levi, tanto cirurgicamente quanto na vida. Mas acho que também percebemos que Levi tem muita inteligência emocional e coragem nesse departamento. Na última briga que vimos com Nico, quando ele estava em crise depois de matar seu primeiro paciente, vimos que Levi também tinha coisas a ensinar a Nico. Esse momento de ensino é o que os uniu no final e culminou em Levi ter a coragem de finalmente aparecer com sua mãe, então terminamos de uma maneira muito bonita”, explicou.

Apesar de mostrar os pontos inspiradores da relação, Borelli deixou claro que “ainda existem algumas diferenças entre os dois” e revelou que podemos esperar altos e baixos típicos de “Grey’s Anatomy”.

“Grey’s não é conhecido por relacionamentos completamente tranquilos. Também precisamos lembrar que são dois jovens e esse é o primeiro relacionamento de Levi com alguém. Certamente podemos esperar alguns solavancos”, completou.

Ansioso para saber o futuro deste casal do programa da ABC?