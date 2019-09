Exposição sobre a história dos musicais no cinema chega ao MIS em novembro

A próxima grande exposição do MIS (Museu da Imagem e do Som) será dedicada aos musicais das telonas. A mostra "Musicais no Cinema", criada pela Musée de la Musique – Philharmonie de Paris, vai trazer uma experiência completa sobre esse gênero da Sétima Arte.

O conteúdo será trazido em forma de vídeos, cartazes, depoimentos e até figurinos dos longas que marcaram gerações. Dentre eles, estão "Cantando na Chuva" (1952), "Amor, Sublime Amor" (1961) e "Dançando no Escuro" (2000) e "La La Land" (2016).

A curadoria do evento é do pesquisador N. T. Binh e a sua adaptação o museu foi desenvolvida pelo jornalista e cineasta Duda Leite. O projeto de arquitetura foi desenvolvido pela Caselúdico, que já desenvolveu no local as exposições de quadrinhos e do Tim Burton.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir desta quarta-feira (25) no site da Sympla.

Serviço

Musicais no Cinema

Local: MIS – Avenida Europa (tel.:2117 4777), 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 13 de novembro a 16 de fevereiro

Horário: Terça a sábado das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 19h

Entrada: R$30 (inteira) e R$15 (meia)