Estação Barra Funda tem medição gratuita de glicemia e colesterol

Neste domingo, 29 de setembro, é Dia Mundial do Coração. Como alerta contra doenças cardiovasculares, a SDJ Diabetes Brasil, em parceria com a MedLevensohnm, fará medições gratuitas de colesterol total e glicemia na Estação Palmeiras-Barra Funda nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), das 9h às 16h.

Com apoio da CPTM, as equipes estarão no local e atenderão os passageiros gratuitamente. A estação atende atende as linhas 7-Rubi e 8-Diamante e faz integração também com a Linha 3-Vermelha do Metrô.

O mutirão também pode realizar testes de colesterol fracionado caso os índices estejam acima do recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.

O colesterol alto e a diabetes são dois dos principais fatores de risco para infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, as doenças cardiovasculares que mais matam no mundo.

Serviço:

Medição gratuita de colesterol e diabetes

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM

Data: quinta (26/9) e sexta (27/9), das 9h às 16h

Grátis para passageiros