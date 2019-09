Cinema: IMS resgata obras de Paulo Emílio Salles Gomes

O IMS abre nesta quarta-feira (25) mais uma mostra, “Tudo É Paulo Emílio”, dedicada a um dos fundadores da crítica cinematográfica brasileira, Paulo Emílio Salles Gomes (1916-1977) que produziu vasta obra dedicada a pesquisar, divulgar e preservar o cinema nacional.

Um dos criadores do Festival de Brasília e da Cinemateca, Paulo Emílio ganha destaque aqui com o impacto que sua produção teve fora do Brasil.

Outro destaque é a exibição da mais recente restauração da filmografia completa do cineasta francês Jean Vigo (1905-1934), sobre quem Paulo Emílio escreveu uma biografia pioneira, em 1957. A abertura fica com dois de seus filmes, “A Propósito de Nice” (1930) e “Taris ou a Natação”, às 19h.

No IMS (Av. Paulista, 2.424; tel.: 2842-9120). Começa nesta quarta-feira (25); R$ 8. Até 6/10.