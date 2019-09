Bon Jovi retorna a São Paulo pela sexta vez, agora com a turnê ‘This House Is Not For Sale’

O Bon Jovi lançou em 2016 o álbum “This House Is Not For Sale”, em turnê que passou no ano seguinte pelo Brasil. Dois anos depois eles estão de volta, com o mesmo show. Mas que fã acha ruim? Com ingressos esgotados, o grupo norte-americano sobe ao palco hoje, no Allianz Parque, em show cheio de energia e hits.

A primeira apresentação da turnê aconteceu domingo, no Recife, e deu para ter uma ideia de como será o espetáculo por aqui. A música que dá nome ao disco abre a noitada, mas na sequência já vêm sucessos, como “You Give Love a Bad Name”, “Runaway” e “It’s My Life”.

E o show rolava com Jon Bon Jovi em puro entusiasmo, correndo de um lado para o outro do palco, interagindo o tempo todo com o público, mostrando todo seu carisma.

O setlist gira em torno de 25 músicas, em cerca de duas horas e meia de apresentação. O melhor de tudo, claro, fica para o final, como a canção “Always” e o “hino” “Livin’ On A Prayer”.

Esta é a sexta visita da banda a São Paulo. A primeira foi em 1990, seguido de 1993, 1995, 2010 e 2017. E logo eles devem retornar: Jon avisou no Recife que já tem novo álbum pronto e, com certeza, voltará a tocar no Brasil.

O giro pelo Brasil ainda inclui um show em Curitiba, nessa sexta, e no Rock in Rio, domingo.

Goo Goo dolls

A noite terá na abertura o convidado especial Goo Goo Dolls, em turnê desde o ano passado, e com show repleto de hits, como “Iris”, “Name”, “Slide”, “Black Balloon”, e muitas outras.

No Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca). Hoje, com abertura dos portões às 16h. Ingressos esgotados.