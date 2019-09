Guitarrista do Weezer fala sobre volta à América do Sul e alfineta: 'Parar de ouvir críticas é essencial para inovar'

Foram 14 anos desde a primeira e única apresentação do Weezer no Brasil, em Curitiba. Mas, para alegria dos muitos fãs da banda indie, eles estão de volta. Serão dois shows por aqui: o primeiro quinta (26) às 21h30, no Ginásio Ibirapuera, dentro do Festival Itaipava de Som a Sol, com ingressos que variam de R$ 150 a R$ 650, no site ingressorapido.com.br. O outro é sábado, no Rock in Rio. Para falar um pouco sobre esse tempo ausente e do momento da banda, que já tem quase 30 anos, o Metro Jornal conversou com o guitarrista Brian Bell.

Demorou muito tempo para voltar à América Latina.

Não sabemos por que, durante esse tempo, fizemos shows na Europa, América do Norte e Ásia, mas a América do Sul ficou de fora. Bem… tudo acontece no devido tempo.

Falando de “Teal Album” (lançado este ano), você esperava esse impacto?

Tudo o que fazemos está dentro do nosso mundo e nunca sabemos como isso afetará o mundo real. Estamos felizes com a forma como ficou. De fato, houve muitos críticos que não gostaram. Muitos pensaram que não precisavam mais de uma versão desses clássicos. Mas fazer este álbum foi um prazer pessoal.

É um projeto “muito Weezer”…

Parar de ouvir os críticos é essencial para inovar. Eu acho que foi o que fizemos ao longo da nossa carreira, não apenas com este álbum.

Vinte e cinco anos se passaram desde sua estreia no “álbum azul”. Isso mexe com você?

Só acho que o tempo voa (risos). Não estamos comemorando aniversários de nosso trabalho. Talvez para os fãs ou a imprensa seja atraente, mas para nós é apenas um número. Pessoalmente, lembro que, quando gravei essas músicas, fiquei preocupado em me divertir.

Muitas bandas citam o Weezer como uma de suas grandes influências. O que você acha disso?

Ouvir isso é sempre um grande elogio. Mas é o processo de música. Atualmente, sou influenciado por novas bandas, que podem até nos ter como referências. É a beleza da música.