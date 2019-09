Virada do Livro em São Paulo: Fernanda Montenegro é atração da festa de rua dedicada à leitura

São Paulo ganha uma festa de rua dedicada à leitura em outubro. A primeira edição do Festival Mário de Andrade, apelidada como Virada do Livro, será realizada na próxima semana, entre 4 e 6 de outubro, em espaços da cidade, principalmente no caminho entre a Biblioteca Mário de Andrade, onde serão realizadas as oficinas e os debates mais intimistas, o Theatro Municipal, a Praça das Artes e a Praça Dom José Gaspar.

Entre as principais atrações está a atriz Fernanda Montenegro, que acaba de lançar sua autobiografia e foi alvo recente de críticas do diretor da Funarte Roberto Alvim. A grande dama da dramaturgia do Brasil, que completa 90 anos em 16 de outubro, sobe ao palco do Teatro Municipal no domingo (6), para um bate-papo com a jornalista Marta Góes.

Outro destaque é o escritor moçambicano Mia Couto. Ele participa em dois momentos: no dia de abertura, na Praça das Artes, e no domingo, em bate-papo com Milton Hatoum, no Tendal da Lapa.

São mais de 150 atrações gratuitas, entre conversas com autores, oficinas, espetáculos de rua, teatro, sarau, dança e música, em 11 pontos da cidade.

Transmissão ao vivo pela internet

Parte da programação da primeira edição do Festival Mário de Andrade – A Virada do Livro será transmitida ao vivo para todo o Brasil pela Spcine Play. O público poderá acompanhar grandes momentos da maratona literária na única plataforma pública de streaming do país, pelo site www.spcineplay.com.br

A transmissão da programação ao vivo pela plataforma começa na sexta (4), com bate-papo com o escritor moçambicano Mia Couto. Intitulada "uma casa chamada terra", a conversa será guiada pela jornalista, escritora e atriz Bianca Ramoneda e traz uma perspectiva africana e literária para a relação dos seres humanos com o planeta. O painel vai ao ar às 19h30, direto da Praça das Artes.

Já no domingo (6), para fechar a programação ao vivo, às 19h, Zamaswazi Dlamini, neta de Nelson Mandela, e Sahm Venter, responsável pela reunião de sua correspondência, relembram o legado humanista do líder africano, ganhador do Nobel da Paz.

Veja programação completa abaixo:



Corredor do livro

Em sua primeira edição, o Festival Mário de Andrade – A Virada do Livro convida o público para circular pelo trajeto batizado Corredor do Livro, que une três importantes espaços da Secretaria Municipal de Cultura, localizados na região central da cidade: Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal e Praça das Artes. Neste trecho, nos dias 5 e 6 de outubro, cem tendas abrigam as principais editoras, livrarias, bancas e coletivos do país. Nomes como Companhia das Letras, Record, Todavia, Planeta, Editora 34, Ubu, Zahar, Saraiva, Banca Tatuí, Malê, N-1 Edições, Libre – Liga Brasileira de Editoras, Editora da Unesp, Imprensa Oficial, Edições Sesc SP, Senac, Giostri, Leia Mulheres, Flima (Festa Literária Internacional da Mantiqueira), Quilombhoje, Poetas do Tietê, Coletivos Ponte Cultural, Nômade, Perifatividade e Fantasistas, Livraria do Comendador e Território Geek, entre muitos outros, marcam presença no circuito. No espaço, estão representadas iniciativas editoriais voltadas para a diversidade LGBTQIA+, a questão racial e o feminismo.

| Rua Coronel Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo (ao lado do Theatro Municipal) e Rua Conselheiro Crispiniano.

| Sábado, dia 5 – das 10h às 20h

| Domingo, dia 6 – das 10h às 19h

Sexta, 04/10

PRAÇA DAS ARTES



Yebo: espetáculo de dança

A abertura do Festival Mário de Andrade é marcada pela apresentação compacta de “Yebo”, espetáculo no estilo gumboot dance (dança de botas de borracha). Criado pelos trabalhadores das minas de ouro e carvão da África do Sul, no século XIX, o estilo é base para a coreografia que aborda a exploração tanto dos minérios como dos sete povos que os extraíam, assim como a espera das mulheres por seus maridos mineiros.

| Praça das Artes. Dia 4, 19h

Mia Couto + Bianca Ramoneda : uma casa chamada terra

O autor moçambicano laureado com diversos prêmios como o Camões, mais importante prêmio de literatura da língua portuguesa, e o Neustadt, conhecido como o “Nobel Americano”, conversa com a jornalista, escritora e atriz Bianca Ramoneda sobre as relações do homem com seus pares e o planeta, analisadas sob uma perspectiva africana e literária. Trechos da obra de Mia Couto serão lidos pelo ator Silvio Restiffe.

| Praça das Artes. Dia 4, às 19h30

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

Amar, verbo intransitivo: teatro

Com direção de Dagoberto Feliz, “Amar, Verbo Intransitivo”, peça inspirada no romance homônimo de Mário de Andrade, acompanha a iniciação amorosa de um adolescente, herdeiro de uma tradicional família paulistana dos anos 1920. Para tal missão é contratada uma severa governanta alemã. No elenco, estão Luciana Carnielli, como Fräulein Elza, e Pedro Daher, nos papéis do rapaz e do pai.

| Biblioteca Mário de Andrade – auditório. Dia 4, 20h

SESC CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO

Conservação e Ações Preventivas em Acervos – Com Fernanda Kelly Silva de Brito (bate-papo)

Doutoranda e mestre em História da Ciência pela PUC-SP. Docente no curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e na pós-graduação de Gestão Arquivística da mesma instituição. Realizou curso de aperfeiçoamento em Escritura y documentación: Paleografía, Diplomática y Archivística, pela Universidad Complutense de Madrid (2015) e de Conservação e Restauração de Material Gráfico e Obra de Arte sobre Papel pelo Centro Técnico Templo da Arte (2014).

| SESC Centro de Pesquisa e Formação. Dia 4, 14h.

05/10, sábado

PRAÇA DAS ARTES

Isabela Figueiredo + Milton Hatoum: laços de família

A escritora moçambicana Isabela Figueiredo aborda a questão do racismo a partir da relação com o pai. Sua obra é considerada uma das mais expressivas sobre o tema nos últimos 20 anos. Radicado em São Paulo, o premiado autor amazonense Milton Hatoum aborda as relações entre pais, filhos e irmãos no Brasil do século XX em seus romances. Neste encontro, os escritores conversam sobre os “laços de família”, tendo como pano de fundo literatura, imigração e pós-colonialismo. A mediação é da crítica literária Rita Palmeira

| Praça das Artes. Dia 5/10, às 14h

Angélica Freitas + Alexandra Lucas Coelho: em tecnicolor

Entre a poesia e a prosa, a poeta gaúcha Angélica Freitas e a escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho conversam sobre arte, criação, feminismo e o lugar do escritor nos debates das grandes questões do mundo. A mediação é do escritor e artista visual Ricardo Domeneck.

| Praça das Artes. Dia 5/10, às 17h

Ailton Krenak + Berna Reale: o limite da natureza

O líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak conversa com a artista visual da região amazônica Berna Reale sobre natureza, ação predatória do homem e a criação artística. Mediado pelo editor de cultura Robinson Borges, o bate-papo tem como enfoque a civilização como uma crescente ameaça a si mesma.

| Praça das Artes. Dia 5/10, às 19h

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE



Bolo de Rolo: um quilômetro de baile

O Bolo de Rolo, da Cia. Angelo Madureira e Ana Catarina Vieira, que reúne teatro, música e dança em suas apresentações, comanda um espetáculo de rua itinerante, inspirado na tradição das festas populares brasileiras. No trecho entre a Biblioteca Mário de Andrade e a Praça das Artes, quarenta artistas convidam o público para integrar a performance.

| Biblioteca Mário de Andrade (saída). Dia 5/10, às 11h

| Praça das Artes (chegada). Dia 5/10, às 11h40

Amar, verbo intransitivo: teatro

Com direção de Dagoberto Feliz, “Amar, Verbo Intransitivo”, peça inspirada no romance homônimo de Mário de Andrade, acompanha a iniciação amorosa de um adolescente, herdeiro de uma tradicional família paulistana dos anos 1920. Para tal missão é contratada uma severa governanta alemã. No elenco, estão Luciana Carnielli, como Fräulein Elza, e Pedro Daher, nos papéis do rapaz e do pai.

| Biblioteca Mário de Andrade – auditório. Dia 5, 20h

Chiquinha Gonzaga, a menina faceira: teatro infantil

Teatro de bonecos, ao som de canto e piano, que relembra momentos da vida de Chiquinha Gonzaga, compositora carioca pioneira do fim do século XIV e início do XX e autora de sucessos como “Ó Abre-Alas”. Apresentando 15 canções, o espetáculo da Cia. das Cores tem direção e bonecos de Edson Gon e dramaturgia de Tom Dupin.

| Biblioteca Mário de Andrade – auditório. Dia 5/10, às 11h

Por que escrevo? prosa com Itamar Vieira Junior + Juliana Leite + Wilson Alves Bezerra

Em diálogos intimistas, autores de origens e perspectivas diferentes, que contribuem para uma nova expressão na cena literária do país, falam sobre suas formações, seus trabalhos e sociedade. No sábado, reúnem-se os ficcionistas Itamar Vieira Junior, Juliana Leite e Wilson Alves Bezerra; no domingo, é a vez dos poetas André Capilé, Tatiana Pequeno e Lubi Prates. Os encontros serão gravados e irão integrar o acervo da Mário.

| Biblioteca Mário de Andrade – sala Tula Pilar Ferreira. Prosa. Dia 5/10, ao meio-dia; Poesia. Dia 6/10, ao meio-dia

Clima e Rômulo Fróes: show La Commedia è Finita

Em lançamento do álbum “La Commedia è Finita”, os compositores Eduardo Climachauska (Clima), que também é artista plástico, e Rômulo Fróes se juntam aos músicos Fábio Sá, Juliana Perdigão, Kiko Dinucci, Richard Ribeiro e Rodrigo Campos. No repertório do show, estão as 14 canções do disco, dentre elas “Cão Andaluz”, “Carcará sem Fome” e “Coco, e a Batata?”.

| Biblioteca Mário de Andrade – auditório. Dia 5/10, às 16h

Círculo de Tradução Feminista – Com Julia Raiz, Hailey Kaas, Jamille Pinheiro, Stephanie Borges e Daniella Origuela

Essa atração é promovida pelo SESC – Centro de Formação e Pesquisa.

Julia Raiz, escritora. No doutorado (UFPR) estuda a intersecção entre tradução feminista, ensaio e crítica literária. Edita o blog Pontes Outras e edita a firma de poesia Totem & Pagu.

Hailey Kaas, transfeminista, escritora e tradutora. Foi uma das responsáveis pela introdução do transfeminismo no Brasil através de um dos primeiros blogues e textos sobre o assunto. Sua pesquisa circula entre as áreas de Linguística, Estudos de Gênero, Feminismo e Teoria Queer

Jamille Pinheiro Dias, tradutora e pesquisadora. Doutora em Inglês e pós-doutoranda em Tradução pelo Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo, foi pesquisadora visitante na área de Culturas Ibéricas e Latino-Americanas da Universidade de Stanford, na Califórnia.

Stephanie Borges, jornalista, tradutora e poeta. Trabalhou em editoras como Cosac Naify e Globo Livros. Seu livro de estreia ""Talvez precisemos de um nome pra isso"" venceu o IV Prêmio Cepe Nacional de Literatura

Daniella Avelaneda Origuela, doutoranda no programa Estudos da Tradução com projeto sobre Interpretação Comunitária e Migração.

| Biblioteca Mário de Andrade. Dia 5, 10h30

PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR



Peleja de Cordel: encontro de seis cordelistas

Cordelistas de cinco estados brasileiros recitam versos de várias épocas, seguindo a tradição do gênero literário. Participam do encontro Aldy Carvalho (Pernambuco), Cleusa Santo (São Paulo), EdiMaria (Bahia), João Gomes de Sá (Alagoas), Moreira de Acopiara e Costa Senna (Ceará).

| Praça Dom José Gaspar. Dia 5/10, às 15h

Um sarau para Mário

Grandes nomes dos saraus e do slam unem-se a artistas de outras linguagens para esta homenagem a Mário de Andrade, anfitrião do Festival. Participam da apresentação os poetas Binho, Sacolinha, Luiza Romão, Helena Silvestre, Luan Luando, Raissa Padial Corso, Carú Seabra, o músico Emerson Boy e o ator Paschoal da Conceição, interpretando o homenageado.

| Praça Dom José Gaspar. Dia 5/10, às 18h

CENTRO DE CULTURAS NEGRAS

Kalaf Epalanga: som e fúria

O multiartista angolano Kalaf Epalanga (banda Buraka Som Sistema), que vive entre Lisboa e Berlim, fala sobre música e escrita, resistência e reinvenção artística. A mediação é da jornalista Adriana Couto.

| Centro de Culturas Negras. Zona Sul. Dia 5/10, às 14h

SESC 24 DE MAIO

Feira de publicações Sesc

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 10h às 21h. Dia 6, 10 às 18h.

Banho de Histórias – Cia Circo de Trapo (contação)

Em uma piscina de bolinhas, repleta de livros infantis, Mediadores de Leitura convidam pais e filhos a mergulharem no banho de histórias, com o objetivo de estimular o contato com os livros de maneira lúdica e divertida.

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 11h às 16h

Bate-papo: Cadeia da reciclagem: um olhar para catadores

O desenvolvimento urbano coloca questões urgentes para a sociedade contemporânea, entre elas a destinação dos resíduos sólidos, sua reciclagem e disposição adequada no meio ambiente, a necessidade de políticas públicas eficazes bem como ações empresariais pautadas pela responsabilidade compartilhada. Nas cidades brasileiras, uma enorme quantidade de catadores atua na cadeia de reciclagem realizando um trabalho importantíssimo que possibilita o reaproveitamento de materiais e sua incorporação a novos produtos e processos. Motivados pelo impacto social desse trabalho, Senac São Paulo e Sesc São Paulo se unem na publicação Cadeia de reciclagem: um olhar para os catadores.

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 13h

Contos de Agora (contação)

Segundo a própria contadora, "Contos de Agora" são histórias de arroz-com-feijão, como as que acontecem na casa da gente. Ou do vizinho. Ou da tia do vizinho. Narrativas divertidas para arrancar risos e suspiros. Afinal, quem nunca riu a valer das travessuras de um bicho mimado? Ou guardou segredos numa caixinha no jardim?

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 15h

Orquestra Modesta – Canções para Pequenos Ouvidos

A banda formada por palhaços apresenta canções autorais do disco lançado pelo Selo Sesc em 2018, cujos temas buscam a construção de uma dramaturgia que conduz o público a uma viagem musical. Cada letra conta uma história, algumas propõem reflexões, outras memórias afetivas, tudo entremeado com brincadeiras e interação com a plateia.

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 15h

Edições Sesc: Vozes do Brasil (lançamento livro)

A nova edição revista e ampliada de Vozes do Brasil apresenta uma coletânea de entrevistas realizadas pela jornalista Patricia Palumbo. Seu recorte temático se equipara ao do programa radiofônico da autora e dá voz aos representantes da MPB contemporânea que flertam com o pop, mas abre espaço também para artistas de outras frentes que estiveram ou estão afinados a estilos e movimentos fundamentais para o enriquecimento da música brasileira, como a bossa nova, o samba e a tropicália. Entre os 33 entrevistados, Elza Soares, Jards Macalé, Cássia Eller, Luiz Melodia e Rita Lee.

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 16h

Bala_vras – Daniel Viana (Intervenção)

A intervenção criada pelo poeta de rua Daniel Viana oferece aos participantes a oportunidade de não apenas ajudar a criar uma poesia, como ver ao vivo o processo de criação do texto.

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 17h

bate-papo: Literatura LGBTQ+

Bate-papo com autores discutindo a importancia da representatividade LBTQ+ e da diversidade na Literatura.

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 18h

Jam de dança: Pélvika

Jam de dança para todxs os gênero e idades. Trata-se de um disparo de estratégias para reconhecer um corpo potente e vibrante a partir do conhecimento da estrutura da pélvis e do movimento pélvico formando desenhos, ressiginifcando o rebolado, ampliando a capacidade prazerosa e vital de mover a pelvis junto com diferentes corpos.

| SESC 24 de Maio. Dia 5, 20h

SESC CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO

Estudos Pra Nascer Palavra – André do Amaral

| SESC Centro de Pesquisa e Formação. Dia 5, 10h

Dia 6/10, domingo

PRAÇA DAS ARTES

Goitá: espetáculo coreográfico

Em uma apresentação que revisita a cultura popular brasileira, bonecos do tradicional mamulengo convertem-se magicamente em bailarinos. O espetáculo, que reúne 20 artistas, é resultado da parceria entre as companhias Cisne Negro, de dança, e Pia Fraus, de teatro de bonecos. A direção é de Hulda e Danny Bittencourt (Cisne Negro) e de Beto Andreeta (Pia Fraus), que também assina a dramaturgia.

| Praça das Artes. Dia 6/10, às 14h

Kalaf Epalanga e Russo Passapusso: sound system

A mesa recebe o músico e escritor angolano Kalaf Epalanga, autor de “Também os Brancos Sabem Dançar” (editora Todavia), que vive entre Lisboa e Berlim, e o cantor e compositor baiano Russo Passapusso (Baiana System). A dupla de artistas inventivos fala sobre arte, experimentação e reinvenção dos lugares. A mediação é da jornalista Adriana Couto.

| Praça das Artes. Dia 6/10, às 17h

Zamaswazi Dlamini-Mandela e Sahm Venter: tributo a Nelson Mandela

Zamaswazi Dlamini, neta de Nelson Mandela, e Sahm Venter, responsável pela reunião de sua correspondência, relembram o legado humanista do líder africano, ganhador do Nobel da Paz, e conversam sobre resistência pacífica, luta antirracista e tolerância. A mediação é da historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz. Trechos de cartas de Mandela serão lidos pelo ator Felipe Soares. A atividade marca o encerramento do Festival.

| Praça das Artes. Dia 6/10, às 19h

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

Amar, verbo intransitivo: teatro

Com direção de Dagoberto Feliz, “Amar, Verbo Intransitivo”, peça inspirada no romance homônimo de Mário de Andrade, acompanha a iniciação amorosa de um adolescente, herdeiro de uma tradicional família paulistana dos anos 1920. Para tal missão é contratada uma severa governanta alemã. No elenco, estão Luciana Carnielli, como Fräulein Elza, e Pedro Daher, nos papéis do rapaz e do pai.

| Biblioteca Mário de Andrade – auditório. Dia 6, 20h

Tico-Tico

Para a dramaturgia desta peça, a Cia. das Cores se inspirou na canção “Tico-Tico no Fubá”, de Zequinha de Abreu. Na história, a jovem costureira Aurora sonha ser igual à cantora Carmen Miranda. Com direção de Edson Gon, o espetáculo é encenado por bonecos-instrumentos, mistura de personagens com instrumentos musicais.

| Biblioteca Mário de Andrade – auditório. Dia 6/10, às 11h

Por que escrevo? poesia e prosa

Em diálogos intimistas, autores de origens e perspectivas diferentes, que contribuem para uma nova expressão na cena literária do país, falam sobre suas formações, seus trabalhos e sociedade. No sábado, reúnem-se os ficcionistas Itamar Vieira Junior, Juliana Leite e Wilson Alves Bezerra; no domingo, é a vez dos poetas André Capilé, Tatiana Pequeno e Lubi Prates. Os encontros serão gravados e irão integrar o acervo da Mário.

| Biblioteca Mário de Andrade – sala Tula Pilar Ferreira. Prosa. Dia 5/10, ao meio-dia; Poesia. Dia 6/10, ao meio-dia

Dueto Lívia & Arthur Nestrovski: show de voz e violão

O compositor e violonista Arthur Nestrovski e a cantora Lívia, sua filha, apresentam repertório que inclui clássicos brasileiros e internacionais, assinados por nomes como Schubert e Schumann, Lupicínio Rodrigues e Tom Jobim.

| Biblioteca Mário de Andrade – auditório. Dia 6/10, às 16h

Estudos pra nascer palavra – Com André do Amaral

Essa atração é promovida pelo SESC – Centro de Formação e Pesquisa.

Dramaturgo e arte-educador, mestre em artes pela UNESP, graduado em Letras pela USP. Investiga a potencialidade criadora da escrita. Trabalhou em diversos projetos de arte-educação que lhe ensinaram a importância de "desaprender". Atualmente, orienta dramaturgias, mantém um blog e ministra encontros de criação escritura poética.

| Biblioteca Mário de Andrade. Dia 6, 10h

Os Caminhos Da Autopublicação Impressa – Com Ricardo Rodrigues

Essa atração é promovida pelo SESC – Centro de Formação e Pesquisa.

Formado em comunicação social, nas habilitações de publicidade e jornalismo. Atuou como repórter de cultura, assessor de imprensa e produtor de conteúdo para meio digital. Em paralelo sempre produziu textos de ficção, os quais resolveu materializar no papel em 2016 com a criação da editora de autopublicação Experimentos Impressos com o objetivo de produzir títulos impressos a partir do máximo possível de trabalho manual, utilizando técnicas como encadernação artesanal, bordado sobre papel, carimbos e outros métodos. Desde então publicou mais de 50 títulos, entre zines e livros, além de outras peças gráficas.

| Biblioteca Mário de Andrade. Dia 6, 14h

PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR

Aureliano Medeiros, Liliane Prata e Ryane Leão: escritos na rede

Mediada pelo jornalista e blogueiro Rodrigo Casarin, a conversa descontraída trata de redes sociais, livro, comportamento e política. Participam do encontro autores atuantes na internet com grande audiência e leitores.

| Praça Dom José Gaspar. Dia 6/10, às 15h

Ricardo Aleixo: coro de vozes comuns – voco

O poeta e performer Ricardo Aleixo comanda uma intervenção contundente que une voz e gestual, ao lado de oficineiros escolhidos para atuar no Festival. O público é convidado a participar.

| Praça Dom José Gaspar. Dia 6/10, às 17h

THEATRO MUNICIPAL

Fernanda Montenegro e Marta Góes: prólogo, ato, epílogo

Prestes a celebrar 90 anos, Fernanda Montenegro comenta pela primeira vez seu livro de memórias “Prólogo, Ato, Epílogo” (editora Companhia das Letras), em conversa com a jornalista Marta Góes. Marta realizou 18 entrevistas com a atriz que, a partir desse material, escreveu a obra entre novembro de 2017 e agosto de 2019. O local escolhido para celebrar esta ocasião tão especial é o Theatro Municipal.

| Theatro Municipal de São Paulo. Dia 6/10, às 16h (ingressos retirados por ordem de chegada)

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

Ailton Krenak e Itamar Vieira Junior: o país profundo

O ambientalista e pensador indígena Ailton Krenak, autor do recente livro “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, conversa com Itamar Vieira Junior, escritor brasileiro vencedor do Prêmio Leya de Literatura, de Portugal, por “Torto Arado”, romance sobre quilombolas na Bahia. A mediação é da editora Rita Mattar.

| Centro Cultural da Juventude. Zona Norte. Dia 6/10, às 13h

CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES

Alexandra Lucas Coelho e Socorro Acioli: narrar o Brasil

O bate-papo reúne a escritora e jornalista portuguesa Alexandra Lucas Coelho, que lançou três livros sobre o Brasil, e a autora cearense Socorro Acioli, romancista e cronista com obras traduzidas no exterior. A mediação é da jornalista Luciana Araujo.

| Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Zona Leste. Dia 6/10, às 13h



CENTRO CULTURAL TENDAL DA LAPA

Mia couto e Milton Hatoum: a descoberta do mundo

Dois romancistas premiados, o moçambicano Mia Couto, vencedor do Camões, de Portugal, e o amazonense Milton Hatoum, três vezes ganhador do Jabuti, falam sobre literatura, convivência e o meio ambiente. A mediação é da tradutora e jornalista Livia Deorsola.

| Centro Cultural Tendal da Lapa. Zona Oeste. Dia 6/10, às 17h



SESC 24 DE MAIO

Feira de publicações Sesc

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 10h às 18h

Intervenção Poesias ao Vento – Cia do Liquidificador

Na intervenção poética-musical, três artistas circulam entre o público em posse de muitos balões coloridos e instrumentos musicais. Dentro de cada balão de gás hélio, há um poema, música ou conto de autores brasileiros. Ao escolher um deles, os transeuntes são convidados a estourar um balão, e, por fim, recebem uma “performance” exclusiva. Nos cachos de balões, há temáticas infantis e adultas, que são direcionadas ao público de acordo com a faixa etária.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 11h

Mar: uma dança com o vento – Coreografia de Marina Guzzo

Mar é uma performance de dança e ocupação para áreas abertas. É um jogo coreográfico entre o espaço, o vento, as pessoas e um grande manto prateado extremamente frágil – feito com a união de capas térmicas de resgate. Uma dança de risco com a natureza e o artefato, para criar um dispositivo de brincadeiras, travessias e utopias, num planeta em degradação. Rua.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 11h

Bate-papo: Literatura, Ficção e Negritude – Com Miriam Alves e Elizandra Souza.

Bate-papo com escritores de diferentes gerações para discutirem sobre a produção literária de autores negros e sobre a importância do olhar não-hegemônico na produção artística.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 12h

Intervenção Poesias ao Vento – Cia do Liquidificador

Na intervenção poética-musical, três artistas circulam entre o público em posse de muitos balões coloridos e instrumentos musicais. Dentro de cada balão de gás hélio, há um poema, música ou conto de autores brasileiros. Ao escolher um deles, os transeuntes são convidados a estourar um balão, e, por fim, recebem uma “performance” exclusiva. Nos cachos de balões, há temáticas infantis e adultas, que são direcionadas ao público de acordo com a faixa etária.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 12h15

Pescando Pensamentos com Levi Ramiro (música)

Acompanhado pelo percussionista Pedro Romão e pelo sanfoneiro Edu Guimarães, o violeiro paulista que nasceu em 1º de abril narra causos de pescaria e apresenta canções típicas de quem vive à beira do rio.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 14h

Intervenção Poesias ao Vento – Cia do Liquidificador

Na intervenção poética-musical, três artistas circulam entre o público em posse de muitos balões coloridos e instrumentos musicais. Dentro de cada balão de gás hélio, há um poema, música ou conto de autores brasileiros. Ao escolher um deles, os transeuntes são convidados a estourar um balão, e, por fim, recebem uma “performance” exclusiva. Nos cachos de balões, há temáticas infantis e adultas, que são direcionadas ao público de acordo com a faixa etária.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 14h

Mediação de Leitura: Vozes Negras na Literatura – Cia Alcina da Palavra

Ciclo de mediações que propõe ao público o encontro com obras da literatura infantojuvenil e adulta de autoria de escritoras e escritores negros. Através da ação a Cia Alcina da Palavra propõe evidenciar esta produção, ressaltando a importância da representatividade negra na literatura.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 14h às 17h

Intervenção Poesias ao Vento – Cia do Liquidificador

Na intervenção poética-musical, três artistas circulam entre o público em posse de muitos balões coloridos e instrumentos musicais. Dentro de cada balão de gás hélio, há um poema, música ou conto de autores brasileiros. Ao escolher um deles, os transeuntes são convidados a estourar um balão, e, por fim, recebem uma “performance” exclusiva. Nos cachos de balões, há temáticas infantis e adultas, que são direcionadas ao público de acordo com a faixa etária.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 15h15

bate-papo: Tertúlia: o autor como leitor

O livro reúne 21 ensaios de escritores e tradutores brasileiros convidados a se colocarem na posição de leitores e discutir sobre um autor que os tenha influenciado em seu estilo e produção. Ana Miranda, Bernardo Ajzenberg, Boris Schnaiderman, Cláudio Willer, Contardo Calligaris, Eric Nepomuceno, Julián Fuks, Juliano Garcia Pessanha, Leonardo Fróes, Luiz Ruffato, Lygia Fagundes Telles, Mamede Jarouche, Manuel da Costa Pinto, Marcelino Freire, Márcio Souza, Maria Esther Maciel, Nélida Piñon, Paulo Bezerra, Rodrigo Lacerda, Sérgio Molina e Tiago Novaes dissertam respectivamente sobre os grandes autores Augusto dos Anjos, Philip Roth, Lev Tolstói, Hilda Hilst, Luiz Alfredo Garcia-Roza, Gabriel García Marquez, James Joyce, Franz Kafka, Virgínia Wolf, João Guimarães Rosa, Machado de Assis, os árabes de As mil e uma noites, Albert Camus, Manuel Bandeira, Inglês de Souza, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Fiódor Dostoévsky, João Antônio, Miguel de Cervantes e Moacyr Scliar.

| SESC 24 de Maio. Dia 6, 15h30

Orquestra Modesta – Canções para Pequenos Ouvidos

A banda formada por palhaços apresenta canções autorais do disco lançado pelo Selo Sesc em 2018, cujos temas buscam a construção de uma dramaturgia que conduz o público a uma viagem musical. Cada letra conta uma história, algumas propõem reflexões, outras memórias afetivas, tudo entremeado com brincadeiras e interação com a plateia.