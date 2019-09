Pesadelo na Cozinha: Jacquin tenta salvar restaurante árabe da falência

Nesta terça-feira, 24, às 22h45, a Band exibe mais um episódio da nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O chef Erick Jacquin vai visitar um restaurante árabe localizado na zona leste de São Paulo que quer recuperar o sucesso dos primeiros anos de funcionamento.

Construído com o esforço e união de uma grande família, o El Maktub – que já foi orgulho de todos – hoje é motivo de discórdia e desânimo. Para fazer com que o restaurante volte a ser a joia da família, Jacquin vai investigar de perto os problemas estruturais, administrativos e emocionais que estão por trás do declínio deste empreendimento.

O reality show Pesadelo na Cozinha é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band e às sextas-feiras, às 20h35, no Discovery Home & Health.

Aos domingos, às 22h, a Band exibe o +Pesadelo na Cozinha. A atração reapresenta o episódio levado ao ar na terça-feira e traz ainda conteúdos extras para os telespectadores.