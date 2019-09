Morre o produtor J. Michael Mendel, de Os Simpsons e Rick and Morty

O produtor americano J. Michael Mendel morreu no último domingo, 22, aos 54 anos. Mendel era um dos principais profissionais da animação da TV americana e ganhou o Emmy na categoria de série animada em quatro ocasiões, sendo três por "Os Simpsons" e uma por Ricky and Morty, no ano passado.

A causa da morte não foi divulgada. A mulher de Mendel, Juel Bestrop, confirmou o falecimento ao site The Hollywood Reporter.

Justin Roiland, criador de "Rick and Morty" ao lado de Dan Harmon, homenageou Mendel no Twitter. "Meu amigo, parceiro e produtor Mike Mendel faleceu. Estou arrasado. Meu coração está partido por sua família. Eu não sei o que fazer sem você ao meu lado. Estou destruído", escreveu Roiland.

Além de animações, Mendel também trabalhou no cinema, como nos filmes "Quero Ser Grande" (1988) e " Jerry Maguire" (1996).

Mendel faria 55 anos nesta quarta-feira (24).