Jessica Simpson elimina 45 quilos em seis meses após gestação 'difícil'

Em janeiro deste ano, Jessica Simpson compartilhou uma foto que fez com que ela fosse compreendida por qualquer mulher que já esteve grávida: seus pés estavam absurdamente inchados e ela pedia "ajuda" para vencer o problema durante a gestação de sua filha caçula, Birdie Mae, hoje com seis meses. Além da retenção de líquidos, ela teve complicações de bronquite e sofreu com refluxo.

A gravidez, que ela classificou como "difícil" deixou marcas também na silhueta da cantora, que chegou a pesar 108 quilos (em 1,61 metro de altura).

Nesta terça-feira (24), a texana compartilhou o resultado de uma jornada de dieta e exercícios para voltar à antiga forma. "Seis meses, 45 quilos a menos. Sim, eu cheguei a 108 quilos", escreveu na legenda do Instagram.

Jessica e a caçula, Birdie Mae / Reprodução

Na publicação, ela também compartilhou um registro com a bebê no colo. "É minha primeira viagem sem Birdie Mae e estou sensibilizada por muitos motivos, mas estou feliz em me sentir eu mesma de novo", disse a cantora, usando um vestido preto com cintura marcada.

Além de Birdie, que nasceu em 20 de março, a cantora de 39 anos é mãe de Max, 7, e Ace, 6, do relacionamento com o jogador de futebol americano Eric Johnson, com quem está casada desde 2014.

No detalhe, as evidências do inchaço: