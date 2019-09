HBO homenageia Santos Dumont em nova minissérie

Estréia em 10 de novembro, às 21h, uma homenagem da HBO ao pai da aviação, Santos Dumont. A minissérie de seis episódios, que recebe o nome do aeronauta e inventor brasileiro, traz João Pedro Zappa no papel principal.

Ambientada na França e no Brasil do fim do século 19 ao início do século 20, a produção acompanha a trajetória do aviador desde a infância no interior de Minas Gerais até a sua consagração e reconhecimento em Paris.

A minissérie é produzida por Roberto Rios, Eduardo Zaca, Patricia Carvalho e Rafaella Giannini, da HBO Latin America Originals, e Estevão Ciavatta e Susana Campos, da Pindorama, com recursos da Condecine. A direção é de Fernando Acquarone e Estevão Ciavatta, que também dirigiu a série Preamar.