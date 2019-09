Grey’s Anatomy: Esperança e drama revelados na sinopse do episódio especial da 16ª temporada

Em entrevista ao TV Line, a showrunner Krista Vernoff prometeu que as coisas serão resolvidas “no seu próprio tempo” na 16ª temporada de “Grey’s Anatomy”. No entanto, parece que a trama pretende ser intensa e bastante “rápida”.

Esta observação foi confirmada após o site Carter Matt divulgar a sinopse do 3ª episódio, um evento especial que contará com Alyssa Milano e Holly Marie Combs, que interpretaram as irmãs Phoebe e Piper Halliwell na série “Charmed”.

Conheça a sinopse de “Reunited”:

"Com novas restrições, Meredith entra na ponta dos pés na linha do protocolo enquanto ajuda Jo com um procedimento difícil de longe; e Koracick torna as coisas desafiadoras para Owen no Gray Sloan. Enquanto isso, uma paciente no hospital está com morte cerebral depois de cair em um canteiro de obras, e suas duas irmãs devem decidir se a manterão viva ou não, em "Grey's Anatomy", quinta-feira, 10 de outubro".

O que isso significa?

Como podemos ver, a escolha de Teddy (Kim Raver) de retomar o romance com Owen (Kevin McKidd), irá afetar Koracick (Greg Germann) e fazê-lo reagir, o que deixará este drama ainda mais longe do fim.

Enquanto isso, podemos imaginar que Meredith (Ellen Pompeo) dará um jeito de entrar “na ponta dos pés” novamente no Grey Sloan Memorial Hospital, ajudando Jo (Camilla Luddington) em um caso.

Esta informação revela que a internação de Jo para tratar a depressão não irá durar muitos episódios, o que também pode indicar um salto temporal importante.

A 16ª temporada de “Grey's Anatomy” estreia nos Estados Unidos em 26 de setembro, podendo chegar ao Brasil entre outubro e novembro.