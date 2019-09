Grammy Latino: Tiago Iorc concorre a música do ano e Anitta a melhor álbum urban; veja todos os indicados

Tiago Iorc concorre a uma das principais categorias do Grammy Latino neste ano. Com seu retorno surpresa após um período sabático, o cantor brasileiro concorre na categoria Música do Ano com "Desconstrução", que também foi indicada a Melhor Música em Língua Portuguesa.

Anitta foi outra lembrada em categoria de peso: o de Melhor Álbum de Música Urban, com o álbum visual "Kisses".

Canção do Ano

“Calma” — Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez & George Noriega

“Desconstrução” — Tiago Iorc

“El País” — Rubén Blades

“Kitipun” — Juan Luis Guerra

“Mi Persona Favorita” — Camila Cabello & Alejandro Sanz

“No Tengo Nada” — Alejandro Sanz

“Quédate” — Kany García & Tommy Torres

“Querer Mejor” — Rafael Arcaute, Alessia Cara, Camilo Echeverry, Juanes

“Un Año” — Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra

“Ven” — Fonseca

Melhor Música Pop

“Bailar” — Leonel García

“Buena Para Nada” — Paula Arenas, Luigi Castillo & Santiago Castillo

“Mi Persona Favorita” — Camila Cabello & Alejandro Sanz

“Pienso En Tu Mirá” — Antón Álvarez Alfaro, El Guincho & Rosalía

“Ven” — Fonseca

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

“Tenemos Que Hablar” — Bad Bunny

“Calma (Remix)” — Pedro Capó & Farruko

“Pa’ Olvidarte (Remix)” — ChocQuibtown, Zion & Lennox, Farruko Featuring Manuel Turizo

“Con Calma” — Daddy Yankee Featuring Snow

“Otro Trago” — Sech Featuring Darell

Melhor Álbum de Música "Urban"

"Kisses" — Anitta

"X 100PRE" — Bad Bunny

"Mi Movimiento" — De La Ghetto

"19" — Feid

"Sueños" — Sech

Melhor Canção "Urban"

“Baila Baila Baila” — Ozuna & Vicente Saavedra

“Caliente” — J Balvin, René Cano, De La Ghetto & Alejandro Ramirez

“Con Altura” — J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, El Guincho, Alejandro Ramirez & Rosalía

“Otro Trago” — Kevyn Mauricio Cruz, Kevin Mauricio Jimenez Londoño, Bryan Lezcano Chaverra, Josh Mendez, Sech & Jorge Valdes

“Pa’ Olvidarte” — René Cano, ChocQuibtown, Kevyn Cruz Moreno, Juan Diego Medina Vélez, Andrés David Restrepo, Mateo Tejada Giraldo, Andrés Uribe Marín, Juan Vargas & Doumbia Yohann

Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Ansiosos para Viver" — Mestrinho

"Desconstrução" — Tiago Iorc

"Etérea' — Criolo

"Mil e Uma" — Claudia Brant e Arnaldo Antunes

"Sem Palavras' — António Zambujo

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

"O Amor no Caos" — Zeca Baleiro

"Canta Tito Madi" — Nana Caymmi

"Tudo É Um" — Zélia Duncan

"Tempo Mínimo" — Delia Fischer

"OK OK OK" — Gilberto Gil

"Besta Fera" — Jards Macalé



Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"O Tempo É Agora" — Anavitoria

"Tarântula" — As Bahias e a Cozinha Mineira

"Todxs" — Ana Cañas

"Para Dias Ruins" — Mahmundi

"Selfie — Jair Oliveira"



Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"Vulcão" — The Baggios

O Futuro Não Demora — BaianaSystem

O Céu Sobre A Cabeça — Chal

Goela Abaixo — Liniker e Os Caramelos

Matriz — Pitty



Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Gente — Priscilla Alcântara

Sagrado — Adriana Arydes

Guarda Meu Coração — Delino Marçal

Preto No Branco 3 — Preto No Branco

360º — Eli Soares

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Hora Certa — Paula Fernandes

Francis & Felipe — Francis & Felipe

Em Todos Os Cantos — Marilia Mendonça

Live Movel — Luan Santana

Ao Vivo Em São Paulo — Mano Walter

A premiação ocorre em 14 de novembro e todas as 50 categorias e respectivos indicados já foram anunciados no site oficial do Grammy Latino.