El Camino: Em trailer completo, Pinkman tenta recomeçar após eventos de Breaking Bad

A Netflix tem revelado pouco sobre "El Camino", o filme que é a "continuação" de "Breaking Bad", exibida entre 2008 e 2013. Porém, com o trailer completo lançado nesta terça-feira (24), os fãs da série de Vince Gilligan terão ideia da atmosfera do longa-metragem.

Com a saída de cena de Mr. White/Heisenberg (Bryan Cranston), o personagem principal agora é Jesse Pinkman (Aaron Paul), o segundo no esquema de produção de metanfetamina mantida por seu ex-professor de Química.

"Jesse precisa encontrar paz em relação ao seu passado para conseguir forjar algum futuro", diz a sinopse. O trailer mostra um Pinkman fugindo da polícia, aparentemente fragilizado física e emocionalmente. O tom melancólico se acentua com a música que acompanha o teaser, da banda Reuben and the Dark.

"Bem, eu subo e desço, mas é assim que as coisas são. Eu vejo meu rosto no espelho, embora eu saiba que eu mudei, embora eu pareça que mudei, eu atinjo um estado de graça com a água negra que banha minha alma", diz trecho de "Black Water".

Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matthew Lee Jones), amigos fiéis de Pinkman durante a série, também aparecem no vídeo. Veja abaixo:

O filme tem roteiro e direção também de Vince Gilligan. A estreia de "El Camino" está marcada para 11 de outubro na plataforma da Netflix.