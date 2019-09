Almodóvar 70 anos: Mostra no MIS apresenta todos os filmes do diretor

Mostra no MIS vai apresentar os 21 filmes do diretor espanhol Pedro Almodóvar, que completa 70 anos nesta terça-feira, 24 de setembro.

Na lista, está sua obra mais recente, a autobiografia ‘Dor e Glória’, e produções em formato 35mm.

Veja destaques na lista abaixo:

O primeiro

A mostra começa nesta quarta-feira, às 16h, com “Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão”. Lançado em 1980, a estreia de Pedro Almodóvar no cinema conta um drama envolvendo Pepi, mas que acaba unindo ainda mais à sua amiga, Bom, e a improvável aproximação de Luci. O longa volta na quinta, às 17h.

A novidade

Exibido em Cannes nesse ano, “Dor e Glória”, uma autobiografia de Almodóvar, rendeu prêmio de melhor ator a Antonio Banderas, um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Em cartaz no Brasil desde junho, o filme terá exibição única no sábado, às 20h.

O vencedor

Lançado em 1999, “Tudo Sobre Minha Mãe” ganhou praticamente todos os prêmios que concorreu, incluindo Oscar, Globo de Ouro e Cannes, em uma temática complexa, que aborda AIDS, identidade sexual, religião, fé e existencialismo. O filme será exibidos duas vezes: hoje, às 20h, e sábado, às 19h.

O encerramento

A mostra chega ao fim no domingo, às 19h, com “Volver”, outro grande longa que tem as mulheres como personagens principais. Lançada em 2006, a produção é estrelada por Penélope Cruz, eleita melhor atriz em Cannes e indicada na mesma categoria ao Oscar e Globo de Ouro. O filme será exibido também nessa quinta, às 20h.

Em 35 mm

Serão exibidos também quatro filmes em películas 35mm analógicas, remetendo às nostálgicas sessões de cinema da época de lançamento das produções, no começo dos anos 1980. São eles: “Labirinto de Paixões” (foto), “Maus Hábitos”, “Que Fiz Eu Para Merecer Isto?” e “A Lei do Desejo”.

No MIS (av. Europa, 158, jd. Europa; tel.: 2117-4777). Começa nesta quarta-feira; grátis. Veja a programação completa no site mis-sp.org.br.