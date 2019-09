Ryan Reynolds faz piada em foto antiga de Blake Lively e Leighton Meester

Em meio à pré-produção do reboot da série "Gossip Girl", os fãs da série original, lançada no fim dos anos 2000, ficaram nostálgicos com a publicação que Blake Lively fez na noite do último domingo (22), durante a exibição do Emmy 2019.

A atriz, que interpretou Serena Van der Woodsen, postou uma série de fotos ao lado de Leighton Meester, a Blair Waldorf, durante a edição 2009 da mesma premiação. "Dez anos atrás", escreveu ela.

Um comentário em particular, porém, acabou chamando a atenção e arrancando risadas. "Não acredito no quanto eu mudei", disse Ryan Reynolds, marido de Blake, em referência aos cliques em que Blair aparece de mãos dadas com a colega de elenco.

Há dez anos, Blake ainda namorava o colega de elenco Penn Badgley, que interpretava Dan Humphrey. Reynolds, por sua vez, ainda estava casado com Scarlett Johansson.

Os dois se conheceram durante as filmagens de "Lanterna Verde" (2011) e se casaram no ano seguinte. Eles têm duas filhas, Inez e James, e estão esperando mais um bebê. Apesar de discretos sobre a família, o casal costuma se zoar bastante nas redes sociais.