Pesadelo na Cozinha: ‘Mais calmo, porém mais exigente’, diz dono do Hero's Burger

Ao chegar no restaurante Hero's Burger, o apresentador Erick Jacquin ficou em dúvidas do porquê ter sido chamado para socorrer o local. Com um salão bem apresentado, o chef francês não imaginava que iria encontrar o caos dentro do coração da hamburgueria: a cozinha.

"O movimento estava mais fraco e todo mundo aqui veio de fora para ganhar a vida em São Paulo. Querendo ou não, era muita várzea e pouca disciplina. A galera não entendia muito bem de restaurante. Então, falei para chamarmos o Jacquin para ajudar, para abrir a cabeça da galera", disse Marco em entrevista ao Portal da Band.

Apesar de ser dono da ideia, Marco entrou em atrito diversas vezes com o chef durante as gravações do Pesadelo na Cozinha. "Comecei a cozinhar com 14 anos e todo mundo que trabalha comigo fala que eu sou meio difícil. O problema é o que o Jacquin é como eu. Ele é o Marco um pouco mais velho e mais gordo. Somos dois perfeccionistas, que querem que saia tudo certo da cozinha", explicou.

"Porém, eu não tinha como fazer isso sem equipamento adequado. A coifa não funcionava, a fritadeira estava ligando e desligando… fora a fumaça. A gente queimava os braços para mexer na churrasqueira. Agora está bem melhor. A comida sai mais rápido, está perfeitinho. Estamos nos preparando bem porque sabemos que vai ser um movimento bem pesado nas próximas semanas. Já tem dois ou três freelancers que estão vindo para completar a equipe", continuou.

O chef de cozinha contou ainda que aprendeu algumas coisas com a mentoria de Jacquin. "Eu tirei várias lições, mas a lição mais importante é que todos os problemas podem ser resolvidos. Se tiver um problema no salão ou na cozinha, não precisa de briga. É mais fácil resolver sem brigar, aliás. Estou mais calmo, porém mais exigente. Querendo ou não, eu tenho uma cozinha melhor. Então, eu posso exigir uma comida melhor, que saia mais rápido e mais saborosa", finalizou.