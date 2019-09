'Estou aqui como mulher de cor e sua irmã', diz Meghan Markle em discurso na África do Sul

O príncipe Harry e Meghan Markle iniciaram nesta segunda-feira (23), a passagem pela África do Sul e a Duquesa de Sussex começou os trabalhos com um discurso emocionante na Cidade do Cabo.

Leia mais:

Meghan Markle publica foto inédita de Archie em homenagem a Harry

Meghan Markle lança coleção de roupas que beneficia mulheres desempregadas

Uma das primeiras paradas foi no The Justice Desk, uma organização que apoia crianças em situação de vulnerabilidade. "Por favor, saibam que meu marido e eu estamos acompanhando de perto o que vocês estão vivendo aqui – da melhor maneira que podemos à distância. Mas agora que estamos com vocês, estamos ansioso para entender e ver de perto o trabalho que vocês estão fazendo", disse a mãe de Archie.

Meghan se dirigiu principalmente às mulheres. "Estou aqui com vocês como mãe, esposa, mulher, mulher de cor e sua irmã", disse ela.

"Os direitos de mulheres e meninas é algo que é muito importante para mim e a razão pela qual eu passei grande parte da minha vida defendendo isso é porque eu sei que, quando as mulheres estão empoderadas, a comunidade inteira prospera", continuou a duquesa.