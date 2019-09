Ícone do cinema de terror, Sid Haig morre aos 80 anos

O ator Sid Haig, conhecido principalmente por seu papel no filme A Casa dos Mil Corpos, morreu no último sábado, dia 21, aos 80 anos. A notícia foi confirmada por sua esposa, Susan Oberg, no Instagram.

"No sábado, 21 de setembro de 2019, minha luz, meu coração, meu verdadeiro amor, meu rei, a outra metade da minha alma, Sidney, passou deste reino para o próximo", escreveu na rede social. "Ele voltou ao universo, uma estrela brilhante no céu. Ele era meu anjo, meu marido, meu melhor amigo e sempre será", complementou.

A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada, mas Sid estava internado na UTI de um hospital há três semanas. O ator havia sofrido um acidente.

Com carreira extensa – foram 60 anos e mais de 70 filmes – Sid Haig tinha uma predileção pelo terror. O americano atuou em títulos como Rejeitados pelo Diabo (2005), A Casa dos Mortos 2 (2005), Noite dos Mortos-Vivos 3D (2007), e Halloween: O Início (2007).

Haig também atuou em dois filmes do diretor Quentin Tarantino: Jackie Brown, de 1997, e Kill Bill 2, de 2004.