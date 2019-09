Guitarrista do Bon Jovi faz workshop em São Paulo

Em uma dinâmica quase intimista, com uma proposta de estar bem à vontade e próxima à plateia, o experiente guitarrista Phil X, do Bon Jovi, faz workshop na terça-feira (23), às 20h, no Manifesto Bar (r. Iguatemi, 36, Itaim Bibi).

Na banda desde 2014, o músico greco-canadense promete fazer encontro que misturam explicação sobre técnicas de guitarra, com dicas sobre aparelhagem usada em estúdio e ao vivo, além de demonstrações com algumas músicas que compôs e que toca ao longo da sua extensa carreira.

A entrada para participar do workshop custa R$ 100 (mais 1kg de alimento) e está disponível no site pixelticket.com.br.