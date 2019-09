Grey’s Anatomy: Atriz confirma destino de casal na 16ª temporada com vídeo

A 15ª temporada “Grey’s Anatomy” terminou com muitos personagens em uma situação delicada. Uma delas foi Jo, interpretada por Camilla Luddington, quem descobriu duras verdades sobre o seu passado e está passando por uma depressão que abalou seu casamento com Alex (Justin Chambers).

No trailer da 16ª temporada podemos ver que a doutora se internará em busca de ajuda para superar seus traumas. No entanto, ela também distancia Alex, dizendo que ele pode ir embora afinal “eles não estão legalmente casados”, deixando um adeus amargo especialmente para os fãs do casal.

Mas para aqueles que torcem para o time #Jolex, uma boa notícia foi publicada por Camilla em seu perfil do Twitter. Nele, a atriz revelou que Alex irá optar por ficar com Jo, retuitando um vídeo com vários momentos fofos do casal.

We’re back next week! …. is Alex gonna choose to stick with jo.. 🙈😬🤷‍♀️ https://t.co/a5q8ruTzBq — Camilla Luddington (@camilluddington) September 22, 2019

A showrunner Krista Vernoff também já havia dado declarações otimistas sobre Jo nos novos episódios da série.

“Ela não teve uma vida fácil e ter essa experiência realmente a mudou completamente. (…) Estou muito animada em honrar isso e mostrar o que é para alguém realmente passar por um trauma, superar isso e ter sua vida feliz e completa de novo”, revelou ao TV Guide.

A 16ª temporada de “Grey’s Anatomy” estreia em 26 de setembro nos Estados Unidos.