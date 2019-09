Giselle Itié explica confusão após salão de beleza 'vazar' notícia de gravidez

Giselle Itié, 36 anos, contou a confusão que envolveu o anúncio de sua gravidez, fruto do relacionamento com Guilherme Winter, 40, na última semana. A atriz confirmou que procurou um salão de cabeleireiro no Leblon, no Rio de Janeiro, para cortar o cabelo e se preparar para um ensaio de gestante e acabou se abrindo para a equipe porque se sentiu segura.

Horas depois, se surpreendeu quando começou a ser parabenizada e encontrou uma nota publicada no site de O Globo contando que ela seria mãe e que "estava mudando o visual com o cabeleireiro X". "Foi um momento muito difícil. Eu esperei meses para falar, anunciar, para amigos, sabe? Me tiraram a liberdade de falar sobre a minha gravidez, sobre o meu filho, da forma que eu quero. Eu me senti abusada", disse a atriz.

Giselle afirmou que entrou em contato com a assistente do cabeleireiro e que ela teria ficado chocada com o vazamento. Ela disse que o departamento de marketing do salão a procurou e ficou resolvido que os R$ 500 que ela havia gastado no local seriam devolvidos. Ela negou, no entanto, que tenha feito um barraco que envolveu manicures e faxineiras.

Ela afirmou que foi atacada por conta dessa repercussão. "Passado dois dias saiu em um programa de fofoca que eu fui pra lá, fiz barraco… Eu fiquei 'Meu Deus do céu'. E a loucura ficou tão grande que pessoas sentiram liberdade de entrar nas minhas redes sociais e de me agredirem, palavras horrendas. Isso não pode existir. Não dá pra você escutar uma fofoca e agredir o próximo e tomar isso como verdade. Eu fui muito agredida, foi muito difícil", contou ela, que publicou foto do ensaio que fez ao lado de Guilherme no último sábado (21).

