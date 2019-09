Emmy 2019: Billy Porter é o primeiro ator homossexual a ganhar como Melhor Ator em Série de Drama

A conquista de Billy Porter no Emmy 2019 foi além de uma vitória pela sua atuação. Ele se tornou o primeiro ator assumidamente homossexual a receber à estatueta de Melhor Ator em Série de Drama.

O prêmio veio pelo seu desempenho em "Pose", que é a série como o maior elenco LGBTQ+ já produzida nos Estados Unidos. A trama narra diferentes histórias da cidade de Nova York na década de 1980.

Porter conseguiu bater grandes nomes que também concorriam na mesma categoria. Dentre eles: Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This is Us"), Kit Harington ("Game of Thrones"), Bob Odenkirk ("Better call Saul") e Milo Ventimiglia ("This is Us").

"Pose" é exibida no Brasil pela Fox Premium.