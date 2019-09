Continuação de 'Breaking Bad', 'El Camino' tem novo teaser revelado

A Netflix divulgou como um comercial do Emmy, que aconteceu no último domingo (22), mais um teaser de "El Camino", filme que será a continuação da história de "Breaking Bad".

Leia mais:

Elsa busca origem de seus poderes em trailer de ‘Frozen 2’

Canal Arte1 lança plataforma de podcasts culturais

A prévia foca na reação de Jesse Pinkman (Aaron Paul) a notícia de uma matança no rádio; ele começa a chorar ao ouvir a informação. O carro estacionado no meio do deserto termina por trazer o clima da série.

O personagem em questão será o protagonista da trama, que vai justamente mostrar as consequências da sua associação com Walter White (Bryan Cranston) no tráfico de metanfetamina.

"El Camino" tem roteiro e direção de Vince Gilligan, o criador de "Breaking Bad". A estreia na plataforma de streaming acontece no dia 11 de outubro.

Veja o teaser: