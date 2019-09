Canal Arte1 lança plataforma de podcasts culturais

O Arte1, canal que valoriza a produção independente sobre dança, música, artes visuais, literatura, teatro, cinema, design, moda, arquitetura e fotografia, agora tem também uma nova plataforma, em podcast, disponíveis no Spotify.

O público poderá ouvir, todas as segundas, às 17h, as entrevistas do programa “ComTexto”, com diferentes personagens do mundo dos livros: autores, editores e ilustradores conversam com o jornalista e crítico literário Manuel da Costa Pinto, diretamente da Biblioteca Villa-Lobos, em São Paulo.

O convidado do primeiro episódio, que estreou na última segunda (16), foi o cronista, romancista e poeta Xico Sá. Hoje (23), Manuel recebe a poeta Marília Garcia, que comenta e lê trechos do livro “Câmera Lenta”, obra vencedora do Prêmio Oceanos de literatura de 2018.

Já na série “Encontra”, artistas de diversas áreas e que vivem momentos diferentes em suas trajetórias abrem seus processos artísticos para a editora-chefe do Arte1, Gisele Kato.

Os episódios em podcast vão ao ar quinta-feira, às 17h, e teve a cineasta Laís Bodanzky na estreia. A próxima convidada é a cantora Letrux, que em sua casa na Tijuca, no Rio, mostra a coleção de girafas, os cadernos de rascunho, e interpreta o mapa astral de Yoko Ono.