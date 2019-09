Rockfest cria viagem nas gerações e estilos do rock em São Paulo

O Rockfest aconteceu no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, no sábado (21) e cumpriu a expectativa de contar uma história que transitasse por gerações do rock pesado e do heavy metal.

Praticamente sem atrasos, os cinco shows passaram mensagens – diretas ou indiretas – sobre a identidade daquelas bandas no passado e atualmente. Dessa forma, o clima de nostalgia surgiu, porém sem ser saudosista; a visão era de todos aqueles músicos nos dias atuais.

Joey Tempest, vocalista do Europe / Ricardo Matsukawa

Os dois melhores exemplos disso são o Europe e o Whitesnake. Ambos são extremamente característicos de seu tempo, no final dos anos 70, mas continuam a lançar discos novos e promover tudo o que está ao alcance nas apresentações.

Dessa forma, até o fato da voz de David Coverdale não ter mais a mesma potência de antes é compensada pelo entusiasmo do ex-vocalista do Deep Purple e do talento de seus companheiros. Já no Europe, Joey Tempest segue com o vozeirão que o garante tanto nos hits oitentistas como nos trabalhos atuais dos suecos.

Baladas e pancadas

Klaus Meine e Matthias Jabs, do Scorpions / Ricardo Matsukawa

Os estilos musicais que puderam ser ouvidos no estádio do Palmeiras eram variantes dentro de uma linha. A presença de Armored Dawn e Scorpions no mesmo line-up traz um público roqueiro diversificado que quer estar lá e vai continuar desse jeito, ainda que as preferências existam.

No meio da pancadaria dos brasileiros headbangers, não há como não se emocionar com a homenagem do cantor Eduardo Parras a Andre Matos, importante voz do metal nacional que morreu em junho deste ano. No outro extremo – literalmente – está o Scorpions, apostando nas baladas seguras que sempre levam os fãs a cantar juntos e a abraçar o momento.

Eduardo Parras, do Armored Dawn / Ricardo Matsukawa

Para completar, foi anunciado em primeira mão que o Kiss, que é tão divergente e tão parecido com esses representantes do rock, estará no Brasil para uma turnê de despedida em 2020. A impressão era de que um filme passava e esta foi a sequência revelada.

Show de histórias

A bagagem histórica do Rockfest pôde ser resumida no Helloween, que substituiu o Megadeth de última hora por conta de um câncer na gargante de Dave Mustaine – inclusive, mencionado pelo vocalista Andi Deris.

Os guitarristas do Helloween (esq. p/ dir.): Sascha Gerstner, Kai Hansen e Michael Weikath / Ricardo Matsukawa

O talento de sobra do grupo de power metal é um espetáculo à parte. A voz de Michael Kiske, Andi Deris e Kai Hansen juntas fazem qualquer espectador familiarizado ou não com eles tremer.

Contudo, foram os vários integrantes de diferentes gerações da banda, interagindo com sorrisos e brincadeiras sem esquecer o público nem por um minuto, que consolidaram o saldo positivo daquela experiência.