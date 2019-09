Multidão se junta na avenida Paulista para ver bat-sinal aceso

O aniversário de 80 anos do Batman foi comemorado em grande estilo na noite de sábado (21) na avenida Paulista, em São Paulo, com o bat-sinal aceso.

O símbolo clássico do personagem ficou exposto no alto de um edifício e deixou os fãs enlouquecidos. Uma multidão se juntou no local para tirar fotos, inclusive pessoas caracterizadas como o Homem-Morcego.

Outras grandes cidades também receberam o bat-sinal, como por exemplo Melbourne (Austrália), Tóquio (Japão), Berlim (Alemanha) e Paris (França).

O Batman também é tema de duas grandes exposições na capital paulista: " Batman 80″, exclusiva do herói no Memorial da América Latina, e "The Art of the Brick: DC Super Heroes", que traz versões em lego dos personagens da DC no Parque Ibirapuera.