Friends 25 anos: Turma da Mônica homenageia personagens da série

O seriado "Friends", que comemora 25 anos de lançamento neste domingo, 22, ganhou uma homenagem especial da Turma da Mônica. Em um desenho publicado no Instagram, o desenhista Maurício de Sousa retratou os personagens da turma sentados no famoso sofá do Central Perk.

A legenda faz uma brincadeira entre o título da série e um 'meme' que viralizou na Internet há alguns meses. "Mais que friends, M.I.G.O.S!", diz. Na imagem, estão os personagens Magali, Cebolinha, Milena, Jeremias, Mônica e Cascão.

Lançada em 22 de setembro de 1994, "Friends" é considerada uma das séries mais bem-sucedidas da televisão. Com roteiro ágil e premissa simples – seis amigos jovens, morando em Nova York e enfrentando o começo da vida adulta – emplacou 10 temporadas e 236 episódios.

Celebrações

Os 25 anos de "Friends" serão celebrados de diversas formas. Na televisão, a Warner Channel transmite desde a última quarta-feira, 18, todos os episódios das dez temporadas do seriado.

A produção também ganhou um aplicativo, Friends 25. A plataforma gratuita conta com jogos de perguntas e respostas para testar seus conhecimentos sobre o seriado, filtros 3D com realidade aumentada, papéis de parede, adesivos e molduras para adicionar em fotos.

Além disso, os fãs terão acesso às receitas inspiradas em algumas cenas, como as geléias que Monica fez quando terminou o relacionamento com Richard, o sanduíche de almôndegas do Joey e as batatas com ervilha da Phoebe.

Disponível em inglês, espanhol e português, a ferramenta está disponível na Apple Store e na Play Store, mas pode ser baixado também no site friends25app.com.

Por último, a Warner também homenageia a série na Casa Warner By Friends. Na exposição imersiva, que conta com dois andares, os visitantes poderão fazer uma visita aos melhores momentos das 10 temporadas, com objetos de cena, cenários e referências que definiram esses 25 anos de história.

