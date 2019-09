Filme de 'Dowton Abbey' chega em primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas

A migração de mídias deu certo para "Downton Abbey". De acordo com à revista Entertainment Weekly o filme da série de TV britânica ficou em primeiro lugar na sua abertura nas bilheterias norte-americanas.

O longa-metragem, que trouxe de volta o elenco da produção televisiva, fez US$ 31 milhões. A marca ficou acima de "Ad Astra", projeto de James Gray estrelado por Brad Pitt, e "Rambo: Até o Fim", quinto aparição de Sylvester Stallone como o personagem.

Estes fizeram, respectivamente, US$ 19,2 milhões e US$ 19 milhões. Após duas semanas como líder, "It: Capítulo 2" ficou atrás desses três filmes com US$ 17,2 milhões.

Veja o trailer do longa de "Downton Abbey", que chega ao Brasil no dia 21 de novembro: