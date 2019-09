Autor que inspirou franquia 'Rambo' não gostou do último filme do personagem

David Morrell, autor da obra clássica "First Blood", que foi a base do primeiro filme de Rambo, não gostou da aparição mais recente do personagem nos cinemas.

Por meio do perfil do Twitter, o escritor disse que concorda com a maioria das críticas negativas que "Rambo: Até o Fim", quinto longa do veterano do Vietnã, tem recebido. "É uma bagunça", afirmou o Morrell.

Ele ficou tão abismado com o resultado da produção que ainda ressaltou ter vergonha de ter o nome associado à franquia.

I agree with these RAMBO: LAST BLOOD reviews. The film is a mess. Embarrassed to have my name associated with it.https://t.co/Yd2G9T7A9A pic.twitter.com/RS0gGHzL5h — _DavidMorrell (@_DavidMorrell) September 20, 2019

"Até o fim" é protagonizado novamente por Sylvester Stallone e mostra o personagem dele tendo que voltar da aposentadoria para enfrentar um cartel mexicano.

Veja o trailer do filme: