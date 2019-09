Vocalista do Europe relembra ideia do nome da banda: 'Pensaram que eu estava bêbado'

O Europe é uma das principais atrações do Rockfest, festival repleto de roqueiros que acontece em São Paulo neste sábado (21). Junto dos suecos, tocam Scorpions, Whitesnake, Helloween e Armored Dawn, que – com exceção da primeira, formada em 2011 – são grupos veteranos e cresceram na mesma geração que eles.

O vocalista da banda de hard rock Joey Tempest conversou com o Metro Jornal sobre a oportunidade de se apresentar com estes músicos, que são ídolos e colegas de estrada. "Olhando para trás, nós costumávamos assistir essas bandas quando éramos crianças", explica o cantor.

"Vimos a 'Lovedrive Tour', do Scorpions, e acompanhávamos muito o Whitesnake antigo, de Bernie Marsden e Micky Moody. Foi assim que começamos, então tocar com eles é um prazer. Nós os conhecemos agora e nossa associação é ótima", completa.

A banda permanece com integrantes de longa data / Brian Cannon/Divulgação

Formadas praticamente na mesma época, na transição da década de 70 para 80, os europeus que vem para as terras brasileiras dividem a longa carreira em relembrar os clássicos com projetos inéditos. O Europe, por exemplo, fez o álbum "Walk The Earth", mas comemorou 30 anos do disco "The Final Countdown" um ano antes.

Já o Helloween fez um supergrupo com os integrantes originais e os atuais. O Whitesnake também lançou o álbum "Flesh and Blood" este ano, porém o trabalho anterior dos músicos liderados por David Coverdale havia sido uma releitura de canções do Deep Purple, o qual ele já fez parte.

Deep Purple

Os britânicos foram uma influência tão grande ao Europe nos anos 70 que o próprio nome da banda está diretamente ligada com os autores de "Smoke On The Water", segundo Tempest.

"Nós nos chamávamos 'Force' quando éramos crianças. Queríamos seguir em frente, porque havia outra banda em Estocolmo chamada 'Lifing Force' e o UFO tinha um disco chamado 'Force'. Na época ouvíamos os álbuns do Deep Purple; um chamava 'Made in Japan' e o outro 'Made in Europe'. Então veio o nome em um dia que estava sentado na estação de trem. Quando eu falei para os rapazes eles acharam que eu estava bêbado por gostar, mas alguns dias depois também acabaram gostando", relembra o vocalista.