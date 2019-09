Pesadelo na Cozinha: Hero’s Burger passa por transformação com Jacquin; assista

O chef Erick Jacquin tentou ajudar o casal Sibele e William que, pensando em dar o próximo passo na evolução do seu negócio, transferiu uma hamburgueria que funcionava em Jaú, no interior de São Paulo, para o bairro de Pinheiros. A Hero's Burger tem super-heróis como tema de sua decoração, e enfrenta muitas dificuldades.

Para acompanhar o funcionamento do restaurante durante o serviço, Jacquin foi para dentro da cozinha, observou muitos erros logo de cara e cobrou a proprietária. Com a chegada dos clientes, o clima esquentou ainda mais, e a equipe da Hero's acabou se desentendendo.

Depois de uma conversa sincera com a equipe da hamburgueria, o chef francês ensinou uma nova receita. Os funcionários prepararam a cozinha para o serviço, mas o chef Marco se irritou com os equipamentos e acabou discutindo com Erick Jacquin.

A equipe do Pesadelo na Cozinha trabalhou em peso na reforma da Hero's Buger e o chef Erick Jacquin mostrou o resultado para Sibele e os funcionários do restaurante.

