Friends 25 anos: Ellen DeGeneres, Eric McCormack e outros atores que quase foram escalados

A química entre Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer é evidente nos episódios de "Friends". Mas, antes de chegar a essa combinação vitoriosa, os criadores David Crane e Marta Kauffman quebraram a cabeça para escalar os "amigos", que viriam a se tornar grandes estrelas durante a exibição da série, entre 1994 e 2004.

Veja quem fez teste, quem recusou a oportunidade e quem poderia ter sido Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross não tivessem os protagonistas arrasado nas audições.

Rachel

Muitos fãs já sabem, mas Rachel seria interpretada, a princípio, por Courteney Cox. Mas a morena se encantou por Monica e pediu para trocar.

A noiva fugitiva foi oferecida para a atriz Téa Leoni (de "Bad Boys", hoje no elenco de "Madam Secretary").

Téa, no entanto, preferiu um papel na série "Naked Truth", que durou até 1998.

Outras atrizes que se candidataram foram Grace Krakowski ("30 Rock" e "Unbreakable Kimmy Schmidt)…

e Elizabeth Berkley, que começou adolescente na série "Saved by the bell" e posteriormente foi a protagonista do filme "Showgirls"

Ela até foi muito bem, mas Jennifer Aniston arrasou e ficou com o papel – e recusou um lugar no elenco fixo de "Saturday Night Live". Uau!

Monica

Reprodução

Já sabemos que Courteney Cox pediu e conseguiu o personagem, mas, o criador David Crane afirmou que criou a garota certinha e com mania de organização pensando em Janeane Garofalo (do filme "Caindo na Real"). E ela recusou (imagina o arrependimento).

Depois de muitos testes, ficou-se entre duas atrizes, Leah Remini, que fez "The King of Queens" (e uma ponta na primeira temporada de "Friends", em que interpreta uma moça grávida que é ajudada por Joey)

… e Nancy McKeon, da série "Facts of Life".

Phoebe

Reprodução

Centenas de atrizes supostamente teriam feito o teste para o papel de Phoebe, incluindo Ellen DeGeneres e…

… Jane Lynch, de "Glee"

Mas os criadores se apaixonaram por Lisa Kudrow graças à ponta que fez em "Mad About You" como a garçonete Ursula, que também apareceu em Friends, já que é irmã gêmea de Phoebe.

Joey

Reprodução

Hank Azaria, que acabou fazendo uma ponta como David, namorado de Phoebe que se muda para a Rússia, foi candidato a interpretar Joey Tribbiani.

Vince Vaughn, que, curiosamente foi namorado de Jennifer Aniston anos depois, também foi cotado.

Mas ninguém foi tão bem quanto Matt LeBlanc, segundo a diretora de elenco.

Chandler

via GIPHY

Jon Favreau, hoje diretor de filmes como "Homem de Ferro" e "O Rei Leão", esnobou o convite. No entanto, mais tarde, acabou também fazendo parte da série. Ele foi Pete Becker, o namorado milionário de Monica que tem o sonho de se tornar lutador de MMA.

A história do teste de Jon Cryer, que mais tarde foi o Alan de "Two and a Half Men", foi desastrosa. Na época da pré-produção, ele estava na Inglaterra e enviou uma fita com a audição. No entanto, o material ficou retido na alfândega e jamais foi visto.

Matthew Perry era um favorito desde o início, mas estava comprometido com outra série da Fox. Quando foi liberado, agarrou a chance.

Ross

A escolha do paleontólogo foi mais simples. David Schwimmer foi o primeiro a ser escalado.

No entanto, um outro grande nome da comédia esteve no páreo também: Eric McCormack, de Will and Grace.