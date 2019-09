Tove Lo lança novo álbum com participação do funkeiro Mc Zaac

Conhecida por seu hit "Habits (Stay High)", a cantora Tove Lo lançou nesta sexta-feira (20) seu novo álbum, "Sunshine Kitty". Após meses de divulgação, o disco chega às plataformas de streaming com diversas participações especiais, como as das cantoras Alma e Kylie Minogue.

Uma participação, porém, chamou ainda mais a atenção dos brasileiros. Em "Are U gonna tell her?", a norte-americana canta ao lado de Mc Zaac.

A canção tem uma sonoridade pop eletrônica e futurista, brincando com ritmos do funk. Tove Lo canta apenas em inglês, enquanto o funkeiro domina duas estrofes em português. Ouça:

Na manhã desta sexta, os internautas brasileiros fizeram barulho nas redes sociais acerca do lançamento, animados com o novo passo da música brasileira no cenário internacional. No Twitter, não foi diferente, com uma repercussão bastante positiva. Veja a seguir algumas reações:

MANOO EU ESTOU SURTANDO Q A TOVE LO FEZ UM FEAT COM O MC ZAAC pic.twitter.com/npQjYpNEfT — ® (@deadanimhtw) September 20, 2019

A MÚSICA DA TOVE COM MC ZAAC É TUDOOOOO

SONG OF THE YEAR — 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓻, Felipe💞 july 19th 🇧🇷 (@loverfelipe13) September 20, 2019

Feat mais aleatória saiu hoje, Tove Lo e Mc Zaac… E ficou MUITO BOM 😱 — Hugs (@ItsHugs) September 20, 2019

Chocado real que a música da Tove Lo com MC Zaac é um synthpop com batida de funk

E ficou bom

Por mim já pode dar continuidade ao synth funk ou eurofunk — Charli_XCX_-_Silver_Cross.mp3 (@cadelinhaderua) September 20, 2019