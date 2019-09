'The Art of The Brick': Começa mostra em São Paulo de personagens da DC Comics em versão Lego

Super-heróis e Lego, essa mistura perfeita foi elevada ao nível de arte contemporânea e chega a São Paulo hoje em forma de exposição, em “The Art of the Brick: DC Super Heroes”, na Oca, com criações do artista Nathan Sawaya.

“Super Heroes” exibe as interpretações de Sawaya sobre personagens, veículos e ambientes encontrados em toda a mitologia DC Super Heroes, incluindo transformação e reinvenção, força e fraqueza, assim como o bem contra o mal. Para isso, o artista usou mais de 2 milhões de blocos Lego, que se transformam em 130 peças, distribuídos em uma área de mais de 2 mil m².

Entre as criações estão um Batmóvel em tamanho real, de 5,5, que precisou de mais de 500 mil peças para ser concluído. Aliás, Batman é um dos principais homenageados na mostra, já que o personagem, além de ser um dos mais queridos da DC, chega esse mês aos 80 anos. Estão lá ainda Mulher-Maravilha, The Flash, Aquaman, Coringa, Superman, incluindo a capa de sua primeira revista, a clássica “Action Comics”, lançada em 1938.









Conhecido

Ex-advogado, Nathan Sawaya se especializou em montar personagens com Lego e fez sucesso no Brasil em 2017, quando passou por aqui com peças variadas montadas a partir dos blocos, na mostra “The Art of the Brick”.

Na mão

Haverá um aplicativo exclusivo da exposição, que transformará o smartphone dos visitantes em um audioguia, por onde poderão se aprofundar na história e particularidades de cada obra. Disponível gratuitamente para os sistemas operacionais iOS e Android.

'The Art of the Brick: DC Super Heroes'

Oca (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque Ibirapuera; tel.: 5082-1777).

Abre nesta sexta (20). Até novembro.

De ter. a sex., das 9h às 20h; sáb. e dom., das 9h às 19h;

R$ 40, no site livepass.com.br.

Bat-sinal

Símbolo da polícia de Gotham City para chamar o herói, o Bat-Sinal estará na Oca, em formato Lego (foto), e também na Avenida Paulista. Por conta das celebrações dos 80 anos do Homem- Morcego, foi instalado um luminoso no alto do prédio do Itaú Cultural (nº 149), que será ligado amanhã, às 20h. Além de São Paulo, recebem a ação da DC Melbourne (Austrália), Tóquio (Japão), Berlim (Alemanha), Paris (França), Barcelona (Espanha), Londres (Reino Unido), Montreal (Canadá), Cidade do México (México), Nova York e Los Angeles (Estados Unidos).