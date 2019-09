Sean Bean pede a produtores para não matarem mais seus personagens

Assim como Tom Cruise é conhecido pela correria, Sean Bean tem a fama de morrer em todos os seus projetos. Porém, parece que o ator cansou de personagens que saem de cena dessa forma.

Em entrevista ao The Sun, o intérprete de Ned Stark em "Game of Thrones" disse que recusou papéis em que morreria porque isso deixava a experiência do espectador previsível. "O público sabia que o meu personagem morreria porque eu estava lá", afirmou.

Leia mais:

Polícia Civil investiga filho de Betty Faria por tráfico de drogas

Olivia Colman é Rainha Elizabeth em teaser inédito da terceira temporada de ‘The Crown’

Bean, que já morreu 21 vezes nas telas, ainda brincou sobre o fato uma produção que participou e a sua morte foi negociada. "Eu peguei um trabalho uma vez e me falaram 'Nós vamos te matar', e eu pensei 'Ah não!'. Aí me disseram 'Bom, podemos te machucar bastante?' e eu concordei 'Ok, desde que eu fique vivo dessa vez"", disse.

O próximo trabalho do Boromir de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel" é "World on Fire" ("Mundo em Chamas" em tradução livre), sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele garantiu que ficará vivo.