Olivia Colman é Rainha Elizabeth em teaser inédito da terceira temporada de 'The Crown'

Uma prévia do que esperar da terceira temporada de "The Crown", série sobre a realeza britânica, foi revelada pela Netflix nesta sexta-feira (20) em um pequeno teaser.

Leia mais:

Cine Autorama promove sessões de cinema drive-in no Pacaembu

Da música clássica à fotografia, confira as atrações culturais deste fim de semana em São Paulo

Com pouco mais de 30 segundos, o vídeo promocional é focado na personagem de Olivia Colman, que é a Rainha Elizabeth. A atriz ganhou o Oscar este ano por seu trabalho em "A Favorita".

O novo ano da série também tem no elenco nomes como Helena Bonham Carter, a Bellatrix de "Harry Potter", e Charles Dance, o Tywin Lannister de "Game of Thrones". A estreia dos episódios inéditos acontece no dia 17 de novembro.

Veja o teaser: