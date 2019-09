Da música clássica à fotografia, confira as atrações culturais deste fim de semana em São Paulo

O fim de semana em São Paulo está recheado de atrações culturais. Confira o que fazer na cidade a partir desta sexta-feira (20):

Música

Simone Lamsma

A violonista holandesa apresenta sinfonias de importantes compositores, como Beethoven, ao lado da Filarmônica de Luxemburgo. Na Sala São Paulo (pça. Júlio Prestes, 16, Luz, tel.: 3367-9500). Nesta sexta-feira (20), às 21h. De R$ 120 a R$ 400.

Lenine

No show "Voz e Violão" o cantor apresenta, em formato intimista, músicas recentes e sucessos da carreira. No Teatro J. Safra (r. Joseph Kryss, 318, Barra Funda, tel.: 3611-3042).

Sexta-feira (20), às 21h30; e sábado (21), às 21h. De R$ 70 a R$ 150.

Maglore

A banda baiana realiza um show em comemoração aos 10 anos de carreira, com músicas acompanhadas por metais. No Sesc Parque Dom Pedro 2º (pça. São Vito, s/n,

tel.: 3111-7400). Sábado (21), às 18h. Grátis.

Teatro

Cacá Bernardes/Divulgação

"Eu de Você"

O primeiro trabalho solo de Denise Fraga reúne literatura, música, imagens e poesia em histórias reais vividas por brasileiros. No Teatro Vivo (av. dr. Chucri Zaidan, 2.460, Vila Cordeiro, tel.: 3279-1520). Estreia nesta sexta-feira (20). Sex., às 20h; sáb., às 21h; e dom.,

às 19h. De R$ 50 a R$ 70. Até 15/12.

Dança

"Um Certo Canto Brasileiro"

A Studio3 Cia. de Dança apresenta músicas de grandes cantores dos anos 1930 aos 1980, como Caetano Veloso, Roberto Carlos e Chico Buarque, que marcaram épocas e gerações. No Masp Auditório (av. Paulista, 1.578, Cerqueira César, tel.: 3149-5959). Nesta sexta-feira (20), às 20h. R$ 40.

Festival

Jorge Sato/Divulgação

"Eté – Festival Corpo"

O Balé da Cidade de São Paulo abre o festival, que celebra expressões corporais através de dança, circo, teatro e mímica, homenageando Caetano Veloso. No Theatro Municipal (pça. Ramos de Azevedo, s/n, Centro, tel.: 3053-2090). Sábado (21), às 20h. R$ 80. A programação completa está em theatromunicipal.org.br.

Oktoberfest

Festival mistura gastronomia, música e cerveja em sua terceira edição na capital paulista. Bandas como Ira!, Biquíni Cavadão e Blitz se apresentam no evento, que acontece até 6 de outubro. No Jockey Club (av. Lineu de Paula Machado, 1263, Cidade Jardim, tel.: 2161-8300). A partir desta sexta-feira (20) até 6 de outubro. Ingressos a partir de R$ 99. Programação completa no site do evento.

Exposição

"À Margem"

A exposição traz uma reflexão sobre formas de repressão à população de São Paulo e sua resistência a partir do rio Tamanduateí. No Memorial da Resistência de São Paulo (lgo. General Osório, 66, Santa Efigênia, tel.: 3335-4990). Abre no sábado (21), às 11h. De qua. a seg., das 10h às 17h30.

Foto Feira Cavalete

A 12ª edição do evento reúne fotógrafos, galerias, editoras e livrarias para apresentar seus trabalhos. No MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa, tel.: 2117-4777). Sábado (21) e domingo (22), das 10h às 20h. Grátis.